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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan muhalefete 600 daire yanıtı: Ya ispatlayın istifa edeyim ya da istifa edin

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, muhalefetin “600 dairesi var” iddiasına “600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim. Zerre şerefi, onuru varsa o istifa eder" dedi.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 17:08 Güncelleme 26 Mart 2024, 17:10
Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan muhalefete 600 daire yanıtı: Ya ispatlayın istifa edeyim ya da istifa edin

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Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken partiler tarafından aday gösterilen isimler mal beyanlarında bulundu. Muhalefet, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un mal varlığı üzerinden yeni bir provokasyona kalkıştı.

Altınok'un Antalya'da 600 dairesinin olduğunu ve söz konusu daireleri mal beyanında açıklamadığını iddia eden muhalefete Turgut Altınok'tan sert yanıt geldi.

"YA İSPATLA İSTİFA EDEYİP YA DA İSTİFA ET"
Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otobüsten bölge halkını selamlayarak, çocuklara oyuncak dağıttı.

Ardından otobüsün önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanlayarak, "600 evim olduğunu söyleyen yalancıdır, iftiradır, çamurdur, ahlaksızdır. Mansur Yavaş, 'Turgut Altınok mal beyanında bulunmadı' diyor. Yalan söylüyor, iftira atıyor, çamur atıyor. 600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim. Zerre şerefi, onuru varsa o istifa eder. Yazan, çizen kim varsa hepsine maddi manevi dava açacağız. Mal varlığı azalan bir belediye başkanı var. Yavaş, Belediye Başkanı olduktan sonra Londra'da ev almış. Oturduğu ev 25 milyon lira. Hangi parayla aldı, kendisi onu açıklasın" diye konuştu.

Ankara'nın kaybedecek 5 yılı daha kalmadığını ifade eden Altınok, "Ankara'nın Yavaş'la yok olan, kaybolan bir 5 yılı var. Ankara Altınok'la kazanacak ya da bir 5 yıl daha 'Ne yaptım, keşke elim kırılsaydı' diyecek. Ankara bir 5 yıl daha böyle idare edemez. Ankara'ya eseri ve hizmeti yok. Sonra Ankara'ya diyor ki, 'Benden bir şey bekleme'. Bu başkent, Sayın Yavaş'a 10 gömlek fazla geldi" dedi.

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