Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan muhalefete 600 daire yanıtı: Ya ispatlayın istifa edeyim ya da istifa edin

Ardından otobüsün önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanlayarak, "600 evim olduğunu söyleyen yalancıdır, iftiradır, çamurdur, ahlaksızdır. Mansur Yavaş, 'Turgut Altınok mal beyanında bulunmadı' diyor. Yalan söylüyor, iftira atıyor, çamur atıyor. 600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim. Zerre şerefi, onuru varsa o istifa eder. Yazan, çizen kim varsa hepsine maddi manevi dava açacağız. Mal varlığı azalan bir belediye başkanı var. Yavaş, Belediye Başkanı olduktan sonra Londra'da ev almış. Oturduğu ev 25 milyon lira. Hangi parayla aldı, kendisi onu açıklasın" diye konuştu.

Ankara'nın kaybedecek 5 yılı daha kalmadığını ifade eden Altınok, "Ankara'nın Yavaş'la yok olan, kaybolan bir 5 yılı var. Ankara Altınok'la kazanacak ya da bir 5 yıl daha 'Ne yaptım, keşke elim kırılsaydı' diyecek. Ankara bir 5 yıl daha böyle idare edemez. Ankara'ya eseri ve hizmeti yok. Sonra Ankara'ya diyor ki, 'Benden bir şey bekleme'. Bu başkent, Sayın Yavaş'a 10 gömlek fazla geldi" dedi.