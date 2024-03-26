İETT otobüsünde olay! Şoförden yolcuya tehdit: Boksörüm ben

Bayrampaşa'da duraklarda kapıları erken kapattığı iddia edilen İETT otobüsü şoförüyle bir yolcu arasında tartışma çıktı.
Olay, Pazartesi günü öğle saatlerinde Bayrampaşa - Fatih seferini yapan 32 A hat numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre yaşlı kadın yolcu, pazar çantasıyla otobüsten inmeye çalıştığı sırada kapıların erken kapanması nedeniyle otobüsten inemedi.
Aynı durumun birkaç kez daha tekrarlanmasına sinirlenen başka bir yolcu ise, duruma tepki gösterdi. Bu kez diğer yolcularla şoföre tepki gösteren yolcu arasında tartışma çıktı.
Şoförün herkese bağırdığını söyleyen yolcu yaşlı bir adama "Böylelerini şoför yapıyorlar memlekette. Sen de burada avukatlık yapıyorsun. Adamın psikolojisini kontrol ettireceksin. Konuşma sen ihtiyar. Ne biliyorsun da konuşuyorsun ?" sözleriyle tepki gösterdi.
Diğer yolculara da sert çıkan yolcu "Çoluğa çocuğa bağırıyor kimse bir şey demiyor. Senin kızın yok mu ? Benim de kızım okula gidiyor. Herkese bağırıyor" diye konuştu.
Bir başka yolcu ise, "Arkadaşım insan gibi konuş. Ekmeği için uğraşıyor" sözleriyle şoförü savundu.