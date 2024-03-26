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İETT otobüsünde olay! Şoförden yolcuya tehdit: Boksörüm ben

İstanbul'da İETT otobüslerinin karıştığı olaylara bir yenisi daha eklendi. Bayrampaşa'da İETT otobüsü şoförüyle bir yolcu arasında tartışma çıktı. İETT şoförü, "Bırakırım bu mesleği. Burada beklerim seni. Kimseye bırakmam boksörüm ben" diyerek yolcuyu tehdit etti.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 11:38 Güncelleme 26 Mart 2024, 12:36
İETT otobüsünde olay! Şoförden yolcuya tehdit: Boksörüm ben

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Bayrampaşa'da duraklarda kapıları erken kapattığı iddia edilen İETT otobüsü şoförüyle bir yolcu arasında tartışma çıktı.

Olay, Pazartesi günü öğle saatlerinde Bayrampaşa - Fatih seferini yapan 32 A hat numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre yaşlı kadın yolcu, pazar çantasıyla otobüsten inmeye çalıştığı sırada kapıların erken kapanması nedeniyle otobüsten inemedi.

Aynı durumun birkaç kez daha tekrarlanmasına sinirlenen başka bir yolcu ise, duruma tepki gösterdi. Bu kez diğer yolcularla şoföre tepki gösteren yolcu arasında tartışma çıktı.

Şoförün herkese bağırdığını söyleyen yolcu yaşlı bir adama "Böylelerini şoför yapıyorlar memlekette. Sen de burada avukatlık yapıyorsun. Adamın psikolojisini kontrol ettireceksin. Konuşma sen ihtiyar. Ne biliyorsun da konuşuyorsun ?" sözleriyle tepki gösterdi.

İETT otobüsünde olay! Şoförden yolcuya tehdit

Diğer yolculara da sert çıkan yolcu "Çoluğa çocuğa bağırıyor kimse bir şey demiyor. Senin kızın yok mu ? Benim de kızım okula gidiyor. Herkese bağırıyor" diye konuştu.

Bir başka yolcu ise, "Arkadaşım insan gibi konuş. Ekmeği için uğraşıyor" sözleriyle şoförü savundu.

Bunun üzerine şoför "Psikolojisi bozuk" diyen yolcunun üzerine yürüdü.

Şoför "Öldürürüm seni. Neden bağırıyorsun? Sana hizmet etmeye çalışıyorum. Bırakırım bu mesleği Burada beklerim seni" derken yolcu şoföre ve diğer yolculara tepki göstermeye devam etti.

"BOKSÖRÜM BEN"
Araya giren yolcular ikiliyi ayırdı. "Bana bir kere kapı çarptı.Kafamı vurdum" diyen yolcu otobüsten inerken, kavganın ardından otobüsü çalıştıran şoför ise, "Kimseye bırakmam böksorüm ben" diye konuşmaya devam etti.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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