Son dakika: 30 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 147 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, şunları kaydetti:



"30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam bin 329 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 919 şüpheli yakalandı. Bunlardan 692'si tutuklandı. 531'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 187 şahsın adli işlemleri devam ediyor."