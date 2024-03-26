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Son dakika: 30 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 147 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen BOZDOĞAN-17 operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 11:20 Güncelleme 26 Mart 2024, 11:50
Son dakika: 30 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 147 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, şunları kaydetti:


"30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam bin 329 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 919 şüpheli yakalandı. Bunlardan 692'si tutuklandı. 531'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 187 şahsın adli işlemleri devam ediyor."

Öte yandan, operasyonlarda, çok miktarda döviz, örgütsel döküman ve dijital materyalle el konulduğu ifade edildi.

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