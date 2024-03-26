Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, ’Rantçı Ekrem’e sert vurdu: İstanbul’un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcadılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'yı kapsayan şehir turu sonrası Eyüpsultan'da vatandaşlara hitap etti. Eyüpsultanlılarla yol arkadaşı olduklarını belirterek konuşmasına başlayan Murat Kurum, ''Burası Eyüpsultan, 'Sağlam Adam' onların yanında duruyor. Eser adamı onların yanında duruyor. Eyüp Sultan 31 Mart'ı müjdeliyor. 31 Mart'ta inşallah hep birlikte sandığa gidip, sandıkta İstanbul'u unutanlara, İstanbul'u hatırlamayanlara sandıkta cevap verecek misiniz? İstanbul'un parasını çarçur edenlere, İstanbul'un kaynaklarını israf edenlere sandıkta cevap verecek miyiz? Sandıkta İstanbul'un çocuklarının geleceğine sahip çıkacak mıyız?'' dedi.
İstanbulluların hayallerini gerçekleştirmek için çalışacaklarının altını çizen Kurum, ''Bizim hayalimiz İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü yapmak. Bizim hayalimiz İstanbul'daki trafik çilesi bitene kadar orada metroları ve yolları, kavşakları, tünelleri yapmak. Bizim hayalimiz İstanbul'un her sokağında huzur ve güvende olana kadar, orada gençlerimiz kadınlarımız geleceğe umutla bakana kadar çalışmak, çabalamak, alın teri dökmektir.'' şeklinde konuştu.