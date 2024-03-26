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Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok'tan A Haber'de önemli açıklamalar! Emeklilere müjdeyi verdi:15 Nisan'da hesaplarda olacak

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'nın 5 yıl daha Mansur Yavaş'ı taşıyamayacağını dile getiren Altınok,"AK Parti'nin eserleri yanına eser ekleyemediler. Yavaş 5 cm metro yapmadı. Ulaşım sorununu çözmezsek Ankara'da 1 yıl sonra teker dönmez" dedi.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 21:12 Güncelleme 26 Mart 2024, 22:11
Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok’tan A Haber’de önemli açıklamalar! Emeklilere müjdeyi verdi:15 Nisan’da hesaplarda olacak

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Altınok'un açıklamalarından satır başları:

Ankara hizmete evet diyecek. Ankara 5 yıl daha Yavaş'ı taşıyamaz. AK Parti'nin eserleri yanına eser ekleyemediler. Yavaş 5 cm metro yapmadı. Ulaşım sorununu çözmezsek Ankara'da 1 yıl sonra teker dönmez.

BAŞKAN OLUNCA MAL VARLIĞIM AZALDI
Mal varlığımız belli. Aldığımız bütün gayrimenkullere bakarsanız belediye başkanı olmadan aldığımızı tarihlerden anlarsınız. Aksine belediye başkanı olduktan sonra mal varlığım azalmış durumda.Sonra Antalya'da 600 dairesi var dediler sonra 800 daire oldu. Böyle bir durum yok bunu çıktığım kanallarda da söyledim. Sayın Yavaş'ta "Antalya'da 600 dairesi varmış bunu beyan etmedi, o zaman istifa etmesi lazım" dedi. Bende 600 dairem varsa ve bunların tapularını Turgut Altınok adına çıkarmazsa namertsin dedim.

Ankaralıya söyleyecek sözü de yaptığı icraat da yok. Ankara hizmet fakiri bir başkent oldu. Göreve geldiğinde Ankara Büyükşehir belediyesi yatırımda 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk 10'da iken şu an 27'nci sırada.



5 YILDA MANSUR YAVAŞ'IN MAL VARLIĞI ARTTI
Sayın Yavaş'ın göreve geldikten sonra mal varlığı arttı benim değil. Kızına 2 yıl önce Londra'dan bir daire almış. 4 milyon lira para gönderdim diyor. Belediye Başkanı seçileli 3 yıl olmuş ve aldığı maaşları hiç harcamasa yine 4 milyon lira yapmaz. Ben 20 yıl belediye başkanlığı yaptım ve 1 metrekare yer almadım. Zaten alınmaz.Çünkü düğünlere gidiyorsunuz, vatandaşın talebi oluyor bu gittiğiniz düğünlerde de takıları belediyeden takamazsınız gerçi Sayın Yavaş 69 bin liraya set almış bunlar kamuoyuna yansıdı.



MANSUR YAVAŞ BU PARAYI NEREDEN BULDU?
Birde şu an Ankara'da oturduğu ev var. Bu oturduğu evin değeri bugün 25 milyon lira ve bunu da belediye başkanı olduktan sonra almış. Belediye Başkanı maaşıyla Sayın Yavaş bu parayı nereden buldu?



YAVAŞ ANKARA BÜYÜKŞEHİR'İ BATIRDI
Bu şehrin geleceğine yatırım yapmadı ama yatırım yaptım diyor sürekli bu yardımlar bütçenin yüzde 4'ü. Ankara'nın 288 milyar lirası yok. 3,5 milyar borcu varken şu anda 20 milyar borcu var. Ankaralılara soruyorum, Ankara'da borçlandığı kadar 16,5 milyarlık yatırım var mı? Tabiki yok. Ankaralıya 100 tane yüzü var bu 100 sözün 90 tanesini yerine getirmedi.Büyükşehir belediyesinin bütün şirketleri batık. Bu şirketler özel sektör olsaydı batmışlardı. Vatandaşın bile şirketinin emanet etmeyeceği bir adama Ankara gibi Başkent olan büyükşehir belediyesi edilemez. Başkent böyle bir başkanı hak etmiyor, 5 yıl daha Yavaş'ı çekemez.



PKK'LI SİTELERE PARA VERİYORLAR
PKK'lı sitelere trol hesaplara para veriyorlar ve Turgut Altınok hakkında yalan haber yapın diyorlar. Ankara Büyükşehir belediyesinin ve halkın paralarını buralara akıtıyorlar. Şahsi hırsları için bunu yapıyorlar.

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