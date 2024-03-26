Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok’tan A Haber’de önemli açıklamalar! Emeklilere müjdeyi verdi:15 Nisan’da hesaplarda olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Altınok'un açıklamalarından satır başları:

Ankara hizmete evet diyecek. Ankara 5 yıl daha Yavaş'ı taşıyamaz. AK Parti'nin eserleri yanına eser ekleyemediler. Yavaş 5 cm metro yapmadı. Ulaşım sorununu çözmezsek Ankara'da 1 yıl sonra teker dönmez.

BAŞKAN OLUNCA MAL VARLIĞIM AZALDI

Mal varlığımız belli. Aldığımız bütün gayrimenkullere bakarsanız belediye başkanı olmadan aldığımızı tarihlerden anlarsınız. Aksine belediye başkanı olduktan sonra mal varlığım azalmış durumda.Sonra Antalya'da 600 dairesi var dediler sonra 800 daire oldu. Böyle bir durum yok bunu çıktığım kanallarda da söyledim. Sayın Yavaş'ta "Antalya'da 600 dairesi varmış bunu beyan etmedi, o zaman istifa etmesi lazım" dedi. Bende 600 dairem varsa ve bunların tapularını Turgut Altınok adına çıkarmazsa namertsin dedim.

Ankaralıya söyleyecek sözü de yaptığı icraat da yok. Ankara hizmet fakiri bir başkent oldu. Göreve geldiğinde Ankara Büyükşehir belediyesi yatırımda 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk 10'da iken şu an 27'nci sırada.