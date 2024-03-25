Terör saldırısında 100’den fazla kişiyi kurtarmıştı! Rusya 15 yaşındaki Müslüman genç İslam Halilov’u konuşuyor: Liyakat madalyası verilecek

Rusya'nın başkenti Moskova 'da Cuma akşamı bir konser salonuna düzenlenen ve en az 137 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıda en az 100 kişinin kurtulmasını sağlayan 15 yaşındaki Müslüman genç, Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova tarafından ödüllendirildi.



"TEPKİ VERMEZSEM BİRÇOK İNSANIN HAYATINI KAYBEDECEĞİNİ ANLADIM"

Yaklaşık bir yıldır konser salonunda çalışan genç, Ruptly'e yaptığı açıklamada terör saldırısının olduğu gün işe 16.00'da başladığını ve insanlar merdivenlerden dışarı koşmaya başlayınca bir şeylerin ters gittiğini anladığını ve harekete geçtiğini anlattı:

"Tepki vermezsem birçok insanın hayatını kaybedeceğimi anladım. Doğrusunu söylemek gerekirse çok korktum. Kapıyı açmak için yürürken, merdivenlerden çıkacaklarını ve bize ateş açacaklarını düşündüm. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı, kapıyı zamanında açıp herkesi çıkarmayı başardım."