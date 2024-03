Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, A Haber’de açıklamalarda bulundu

"İZMİRLİLER BİZE TEVECCÜH GÖSTERİYOR"

Bu sefer daha önceki yerel seçimlerden farklı bir hava görüyorum. Bu da zaten bizim sahada ki ziyaretlerimize yansıyor. Gittiğimiz yerler çokça oy aldığımız yerler değil. Bu sefer metropolde kalmayı tercih ettim çünkü belediyecilik anlamında şart

olduğu yerler metropoller. Oralarda kendimizi anlatmamız gerekiyor.

"Ben başından beri söyledim gelin projeleri tartışalım ve konuşalım. Polemiklere girmeyeceğimi söyledim. En son CHP Genel Başkanı her an her yerden ismimi telaffuz etti ve onunla bir karşı cevap verme durumunda kaldım. Onun dışında İzmir'in projelerini anlattık ve tartışalım istedik.