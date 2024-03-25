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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, A Haber'de açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri.. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, A Haber'de açıklamalarda bulundu. İzmir'e katacağı değerleri ve projeleri tek tek anlatan Dağ, "Ben başından beri söyledim gelin projeleri tartışalım ve konuşalım. Polemiklere girmeyeceğimi söyledim. En son CHP Genel Başkanı her an her yerden ismimi telaffuz etti ve onunla bir karşı cevap verme durumunda kaldım. Onun dışında İzmir'in projelerini anlattık ve tartışalım istedik" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 21:21 Güncelleme 25 Mart 2024, 22:55
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, A Haber’de açıklamalarda bulundu

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31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ sahada seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. A Haber canlı yayınına katılan Dağ seçim sürecine dair detayları ve projelerini A Haber'de anlattı.

Hamza Dağ'dan A Haber'e özel açıklamalar



İşte Hamza Dağ'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

İzmir çalışmaya başladığımız günden itibaren 70 gün oldu. Üstüne koya koya devam ediyoruz. Sahada çok büyük bir teveccüh görüyoruz.Tabi benim 12 yıllık milletvekilliğim var onun yanında Gençlik Kolları çalışmalarım var. İzmir'in sokaklarında adım adım gezmişliğim var. Bu da ilk kampanyam değil. 4 defa aday olarak içerideydim.



"İZMİRLİLER BİZE TEVECCÜH GÖSTERİYOR"
Bu sefer daha önceki yerel seçimlerden farklı bir hava görüyorum. Bu da zaten bizim sahada ki ziyaretlerimize yansıyor. Gittiğimiz yerler çokça oy aldığımız yerler değil. Bu sefer metropolde kalmayı tercih ettim çünkü belediyecilik anlamında şart
olduğu yerler metropoller. Oralarda kendimizi anlatmamız gerekiyor.

"Ben başından beri söyledim gelin projeleri tartışalım ve konuşalım. Polemiklere girmeyeceğimi söyledim. En son CHP Genel Başkanı her an her yerden ismimi telaffuz etti ve onunla bir karşı cevap verme durumunda kaldım. Onun dışında İzmir'in projelerini anlattık ve tartışalım istedik.



"4.5 MİLYON İZMİRLİYLE BERABER YÖNETECEĞİZ"
Zaman zaman gittiğim yerlerde emeklilik vs gibi taleplere maruz kalıyoruz tabi. İzmir'de polemik değil eser ve hizmet konuşulacak. Hizmete ihtiyacımız var yahu hizmete ara sokaklara kadar yollar kötü bunları konuşusun. Su parası ülkenin en pahalı suyu olmuş. Bunları konuşun particilik yapmayın. İzmir için ayrım yapmaksızın hizmet ettik, edeceğiz ve beraber yöneteceğiz.



1 Nisan'dan itibaren bizim gece gündüz belki 5 sene çoluğumuzdan çocuğumuzdan ciddi fedakarlık ederek 5'nci çocuğumuzu İzmir görerek canla başla çalışmaktan başka çaremiz yok. 25 yılda yapılmayanlara karşı 5 yılda hepsini bitireceğimi bende biliyorum. Ulaşım, trafik, alt yapı, kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme fakat bu maddelerin alt başlıkları da mesela alt yapı her yağmurda sadece bir bölgeyi yağmur basmıyor mavi şehir en fazla CHP'nin oy aldığı yer ve her yağmurda bunu yaşıyor ve görüyoruz. Halk hizmete ihtiyacımız var diyor.



İZMİR İÇİN SOSYAL MARKET PROJESİ
25 yıllık özellikle temel konulara dokunulmama ile alakalı meseleleri 5 yılda bitiremeyeceğimi ben de biliyorum. Ama bir şeylerin değişmeye başladığını göreceksiniz.İzmirliler için sosyal market kurulacak, dar gelirli insanşarın İzmirim Kart ile marketlerden ve bakkallardan alışveriş yapabilecekleri bir sistem oluşturucağız.



İZMİR'DEKİ 'KOKU' SORUNUNU ÇÖZÜLECEK
İzmir her dönem yeni bir enkazla karşılaşmış. Normal de seçim çalışmalarında güncel hiçbir fotoğraf koymadım ama bu fotoğraf ayrı bu herkesin gördüğü bir yer değil. Bu normalde arıtıldıktan sonra dökülen çamur. Bunun buraya dökülmesi değil başka bir yere gömülmesi lazımdı. Yağmur yağdığı zaman yan taraf körfez ve bu çamur körfeze gidiyor. Dolayısıyla hem koku kaynaklı bir sorun var hemde körfezin kirlenmesi bir sorun. Bunu bir hal yoluna koymak lazım ama en azından koku meselesi yapacağımız çalışmalarda iyi hale gelir.

"SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM"
Bir belediye başkanı oturduğunda ekibiyle beraber değerlendirip halkın menfaati için ne varsa ve kendi elindeki kaynaklara göre de yapması gerekiyor. Biz mesela su ücret tarifelerine yüzde 50 indirim yapacağız. Önümüzde ki hafta meclise ilk getirilecek konu bu.

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