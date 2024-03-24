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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Suriye sınırından ülkemize sızmaya çalışan bir PKK'lı ise yakalandı

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Öte yandan Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 12:40 Güncelleme 24 Mart 2024, 12:40
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! Suriye sınırından ülkemize sızmaya çalışan bir PKK’lı ise yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröristlere hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

SIZMA GİRİŞİMİ DE ENGELLENDİ
Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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