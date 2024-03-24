Son dakika: Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir açıkladı! Son anketler ne diyor? Hangi il ve ilçelerde yönetim değişecek?

Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.

31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Partiler son hazırlıklarını yaparken kararsız seçmeni ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir seçime bir hafta kala sahanın nabzını A Haber canlı yayınında paylaştı.

İşte Daşdemir'ın açıklamalarından derlenenler: Hangi il ve ilçelerde değişim olabilir? "KARARSIZLARI İKNA EDENLER SEÇİMİ KAZANIR"

Seçmen büyük oranda kararını verdiğini görüyoruz. Kararsız seçmende de oranların oldukça düştüğünü görüyoruz. Yüzde 10'lar civarında kararsız var. Hatta bazı yerlerde yüzde 10'un da altına düştüğünü görüyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman son düzlükte o kararsızları ikna edenler seçimde daha farklı bir sonuç alacaklar. Onu da göreceğiz. Bu mitingde aslına bakarsanız daha önce hatırlanacağı üzere genel seçimler öncesinde müthiş bir kalabalıktı. Tarihin en büyük mitingi olmuştu. Burada da belki o kadar olmayacak ama yine ciddi bir kalabalık olacağını düşünüyorum. Bugün biraz ramazanın da etkisi olacağını düşünüyorum. Ramazanda birazcık yorgunluk ve rehavet veriyor. Tüm bunlara rağmen ben genel atmosfer açısından bakıldığı zaman işte para kuleleri ve buna benzer süreçlerin de kamu oyunun bir kısmını etkilemediği bir noktada Cumhur İttifakı seçmenin mümkün olduğunca katılma noktasında bir irade ortaya koymasını bekliyorum.

KURUM'UN VAATLERİ SEÇMENİ NASIL ETKİLEDİ?

Seçmenin en önemli problemi ulaşım ve diğer kentsel dönüşümlerdir. Ciddi anlamda problem olarak karşımızda duruyordu. Bazı Anadolu şehirlerinde AK Parti'nin belediyeciliğinin devam ettiği Konya gibi şehirlerde bunlar sorun olmaktan çıkmış durumdaydı. Dolayısıyla bu da yüzde 50'ler civarında trafik problemi, yol, ulaşım vb. problemlerin birinci sırada yer alması belli ölçüde etkiledi. Diğer taraftan bakıldığı zamanda algı siyasetiyle oluşturulan bir balon var tabiri caizse. İmamoğlu'nun vaat ettiği hizmetlerin yüzde 90'ını yerine getirmediği diğer taraftan da bakıldığı bunları yerine getirmediği gibi bazı yayınlarda dalga geçer gibi "Hatırlamıyorum" benzeri cevaplar verdiğini görüyoruz. Bunların rasyonel olarak değerlendiren seçmen açısından oldukça önemli olacaktır. Seçmen büyük oranda duygusal oy verme içerisinde.