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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 8 ilde DEAŞ operasyonu: 40 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde yapılan DEAŞ operasyonunda 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 14:23 Güncelleme 24 Mart 2024, 14:48
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 8 ilde DEAŞ operasyonu: 40 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-16" operasyonunda 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "8 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-16' operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023 ve 23 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam bin 316 operasyon düzenlendik. Operasyonlarda 2 bin 733 şüpheli yakalandı. Bunlardan; 692'si tutuklandı. 529'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili ise Yerlikaya, il il şu verileri paylaştı.
"Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı. Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı. Konya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı."

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