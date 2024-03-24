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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ‘Tam yol ileri’ yazan seçim otobüsü yolda kaldı!

Son dakika haberleri... Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluyu özellikle ulaşım konusunda sıtmaya razı eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Tam yol ileri' yazan seçim otobüsü, tıpkı İETT'ler gibi yolda kaldı. Arızalı olarak bekleyen otobüs nedeniyle ise bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 11:43 Güncelleme 24 Mart 2024, 11:58
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ‘Tam yol ileri’ yazan seçim otobüsü yolda kaldı!

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde ki İstanbul'da sık sık gündeme gelen otobüs ve metrobüs arızalarından sonra bu kez de İmamoğlu'nun seçim otobüsü arızalandı.

Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı 'Tam yol ileri' yazan seçim otobüsü yolda kaldı.

Yol kenarında arızalı olarak bekleyen otobüs nedeniyle ise bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

1 AY ÖNCE DE AYNI MANZARA
Söz konusu skandalın bir benzeri geçtiğimiz 17 Şubat'ta Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'ın fotoğraflarının yer aldığı tam yol ileri yazan seçim minibüsünde de yaşanmıştı.

ÇEKİCİ İLE GÖTÜRÜLDÜ
Yolda kalan seçim minibüsü çekici yardımı ile tamirciye götürülmüştü.

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