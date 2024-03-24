CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ‘Tam yol ileri’ yazan seçim otobüsü yolda kaldı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde ki İstanbul'da sık sık gündeme gelen otobüs ve metrobüs arızalarından sonra bu kez de İmamoğlu'nun seçim otobüsü arızalandı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde ki İstanbul'da sık sık gündeme gelen otobüs ve metrobüs arızalarından sonra bu kez de İmamoğlu'nun seçim otobüsü arızalandı.
Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı 'Tam yol ileri' yazan seçim otobüsü yolda kaldı.
Yol kenarında arızalı olarak bekleyen otobüs nedeniyle ise bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
1 AY ÖNCE DE AYNI MANZARA
Söz konusu skandalın bir benzeri geçtiğimiz 17 Şubat'ta Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'ın fotoğraflarının yer aldığı tam yol ileri yazan seçim minibüsünde de yaşanmıştı.
ÇEKİCİ İLE GÖTÜRÜLDÜ
Yolda kalan seçim minibüsü çekici yardımı ile tamirciye götürülmüştü.