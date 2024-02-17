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CHP'den günün fıkrası | 'Tam yol ileri' yazan seçim minibüsü yolda kalınca çekici ile götürüldü! Sosyal medyada dalga konusu oldu

İstanbul'da CHP'ye ait ve üzerinde Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş’ın fotoğraflarının yer aldığı "tam yol ileri" yazan seçim minibüsü yolda kaldı. Yolda kalan seçim minibüsü çekici yardımı ile tamirciye götürülürken, CHP sosyal medyada alay konusu oldu.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 23:31 Güncelleme 17 Şubat 2024, 23:32
CHP’den günün fıkrası | ’Tam yol ileri’ yazan seçim minibüsü yolda kalınca çekici ile götürüldü! Sosyal medyada dalga konusu oldu

Yerel seçimlere giderayak Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç savaşında CHP, sosyal medyada yine alay konusu oldu.



'TAM YOL İLERİ' YAZDILAR YOLDA KALDILAR
İstanbul'da CHP'ye ait ve üzerinde Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'ın fotoğraflarının yer aldığı "tam yol ileri" yazan seçim minibüsü yolda kaldı.



ÇEKİCİ İLE GÖTÜRÜLDÜ
Yolda kalan seçim minibüsü çekici yardımı ile tamirciye götürüldü.



HEM SINIFTA HEM DE YOLDA KALDIR
Sosyal medyada alay konusu olan fotoğraf fena ti'ye alınırken, "Hem sınıfta hem de yolda kaldılar" yorumlarını beraberinde getirdi.


Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

"Yolda kalmasa tam yol ileri gitçek de işte yolda kalıyor."



"CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "tam yol ileri" yazan seçim minibüsü "ileri" gidemedi. çekici ile tamire götürüldü."



"Evet tam yol ileri ama hep başkalarının sırtında."



"CHP partisi yapay zeka ile tam yol ileri çekici üzerinde E. İmamoğlu."



"La oğlum , belediye otobüsü yolda kalmış çok mu?"


SIHHİYE KÖPRÜSÜ'NDE SIKIŞMIŞLARDI
Yaşanan olay akıllara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İzmit'ten miting için otobüs kaldıran CHP'nin Ankara'da otobüsü köprüye sıkıştırması geldi. CHP'nin Ankara'da Seçim çalışmalarında kullandığı otobüsün üst kısmı, Çankaya ilçesinde bulunan Sıhhiye Köprüsü'ne sıkışmıştı.. Otobüs, köprüde bir süre mahsur kalmıştı. Otobüs, lastiklerinin havasının indirilmesiyle sıkıştığı yerden kurtarılmıştı.

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