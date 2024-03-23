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Moskova'daki saldırıda ölenler anısına İstanbul Başkonsolosluğu önüne çiçek ve oyuncak bırakıldı

Rusya’nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne çiçek ve oyuncak bırakıldı.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 19:43 Güncelleme 23 Mart 2024, 19:54
Moskova’daki saldırıda ölenler anısına İstanbul Başkonsolosluğu önüne çiçek ve oyuncak bırakıldı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne çiçek ve oyuncak bırakıldı.

Rus vatandaşlar konsolosluk önüne çiçek bıraktı!



Moskova'daki 'Crocus City Hall' adlı konser salonunda dün gerçekleşen terör saldırısında 133 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. İstanbul'da bulunan Rus vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler anısına İstiklal Caddesi'ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu önüne çiçek bırakıp, dua etti. Bazı Türk vatandaşları da Rus halkının yanında olduklarını belirterek çiçek bırakırken, Rus vatandaşı bir kadın ise saldırıda ölen çocuklar için oyuncak bıraktı.



Tataristan'da yaşadığını belirten Önder Özdemir, "Duyduk olayları çok üzüldük. Yani tabii ki tasvip etmediğimiz şeyler, Allah kimsenin başına vermesin. Geçmiş olsun, Rus halkının başı sağ olsun. Allah herkese sabır versin. Eşim ve kızım da Rusya'da şu an, üzülüyoruz yani Allah korusun" dedi.



Rus vatandaşlığı da bulunan Erdem Şenel ise, "Terör olayları son zamanlarda çok fazla oluyor. Artık olmaması lazım. Artık böyle bir devirdeyiz ki bunların olmaması lazım. Terörü lanetliyorum, başka da bir şey demiyorum" diye konuştu.



Moskova'da yaşanan terör saldırısında ölenler anısına pazartesi günü Rusya İstanbul Başkonsolosluğu önünde taziye defteri açılacağı öğrenildi.

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