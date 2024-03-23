Başkan Erdoğan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 23, 2024
Görüşmede Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin'e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.…
DERİN ÜZÜNTÜ VE TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkan Erdoğan görüşmede Putin'e, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.