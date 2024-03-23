Başkan Erdoğan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziye telefonu

TERÖR, KİMDEN GELİRSE GELSİN, FAİLİ KİM OLURSA OLSUN, KABUL EDİLEMEZ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısını kınadı.

Erdoğan, "Dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla, ülkem ve milletim adına, Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör, kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun, kabul edilemez. Terörün kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını milletçe, devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.