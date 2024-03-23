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Başkan Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e taziye telefonu

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Başkan Erdoğan, Sayın Putin'e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti." denildi.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 18:03 Güncelleme 23 Mart 2024, 18:41
Başkan Erdoğan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziye telefonu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu!

DERİN ÜZÜNTÜ VE TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkan Erdoğan görüşmede Putin'e, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.


Masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetleyerek, Rusya halkı için başsağlığı ve sabır dileklerini ifade eden Başkan Erdoğan, saldırının, bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı.

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Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

TERÖR, KİMDEN GELİRSE GELSİN, FAİLİ KİM OLURSA OLSUN, KABUL EDİLEMEZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısını kınadı.

Erdoğan, "Dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla, ülkem ve milletim adına, Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör, kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun, kabul edilemez. Terörün kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını milletçe, devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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