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Mansur Yavaş'ın sağ kolu Volkan Memduh Gültekin'in WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Trollere böyle talimat veriyor | BUGSAŞ borç batağında

Ankara'yı algıyla yönetmeye çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sağ kolu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in bombaları peş peşe patladı. Volkan Memduh Gültekin'in Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belediye şirketi BUGSAŞ'ın toplam borcunun 1 milyar 827 milyon TL'ye ulaştığı ortaya çıktı. Öte yandan Gültekin'in Mansur Yavaş'ın trol ekibi ile olan WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Gültekin'in WhatsApp'tan Altınok'u karalamak için video ve metinler göndererek PKK sempatizanı Übeyit Bartin’in yönetiminde olan hesaplardan yayılmasını istediği görüldü.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 11:58 Güncelleme 23 Mart 2024, 12:26
Mansur Yavaş’ın sağ kolu Volkan Memduh Gültekin’in WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Trollere böyle talimat veriyor | BUGSAŞ borç batağında

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Basın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in Yönetim Kurulu Üyesi olduğu şirket battı. Mansur Yavaş'ın Ankara'da seçimi kazandığı 2019 yılında 106 milyon 557 bin lira olan borç, 5 yıllık sürede 14 katına çıktı.

BUGSAŞ'IN BORCU 1.8 MİLYAR LİRA
Borçlar 2019'dan bu güne 14 kat artarken, şirketin toplam vergi ve prim borcu 1 milyar 827 milyon Türk Lirasına ulaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan faaliyet raporunda da zarar gün yüzüne çıktı.

Volkan Memduh Gültekin ile Mansur YavaşVolkan Memduh Gültekin ile Mansur Yavaş

SAYIŞTAY RAPORUNDA
Öte yandan söz konusu şirket Sayıştay Raporları'nda da yer aldı. 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporunda; sermayesinin tamamı karşılıksız bırakılarak şirket iflasın eşiğine getirildiği, Yönetim Kurulu'nun bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı, TTK'nın 376'ncı maddesi gereğince bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmadığı tespit edildi.

2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda BUGSAŞ ile ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

"2022 ve önceki yıllara ilişkin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları incelendiğinde, Yönetim Kurulu'nun ve Genel Kurul'un bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı ve TTK'nın 376'ncı maddesi gereğince bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmadığı görülmüştür. Bu itibarla Kanun hükmü gereğince Şirket genel kurulu tarafından bu yönde herhangi bir karar alınmadığı takdirde şirketin kendiliğinden sona ermesi kanunun amir hükmüdür."


TROLLERE VERDİĞİ TALİMATLAR WHATSAPP YAZIŞMALARINDA
Öte yandan Gültekin, CHP'nin sosyal medya trollerine talimatlar verdiği de ortaya çıktı.

Gültekin'in özellikle yerel seçimler açısından, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un seçim çalışmalarına yönelik karalama faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca PKK sempatizanı Übeyit Bartin'in yönetiminde olan sosyal medya hesaplarına da talimatlar vererek karalama çalışmalarını yönettiği de tespit edildi.

Gültekin'in WhatsApp'tan Altınok'u karalamak için video ve metinler göndererek onların yayılmasını istediği ortaya çıktı.

TROL AĞI YÖNETEN ÜBEYİT BARTIN TUTUKLANMIŞTI
Übeyit Bartin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve trol ağı ile İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı tespit edilmişti.

Yakalanan Übeyit Bartin, hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan da dosya bulunduğu belirlendi. Bartin'in 6 hesaptan oluşan bir sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı böylece ortaya çıkmıştı. Bartin'in CHP'li belediyelerden yaklaşık 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme aldığı da ortaya çıktı.

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