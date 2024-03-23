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CHP lideri Özgür Özel şimdi de anonsçu oldu! Teşkilatı bile takmadı I Çileden çıktı: Hadi kardeşim sizi mi bekleyeceğiz

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için geri sayıma başladı. Seçim çalışmaları kapsamında partiler ve liderler çalışmalarını sürdürürken il il mitingler düzenlenmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Denizli'de düzenlediği mitinginde anonsçu oldu. Teşkilatı bile takmayınca sahnede çileden çıktı.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 03:28 Güncelleme 24 Mart 2024, 03:44
CHP lideri Özgür Özel şimdi de anonsçu oldu! Teşkilatı bile takmadı I Çileden çıktı: Hadi kardeşim sizi mi bekleyeceğiz

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Yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı gaflar ve mitinglerde yaşadıklarıyla gündemden düşmüyor.

Yerel seçimler için sahaya inen CHP Lideri Özgür Özel, mitinglerde umduğunu bulamıyor.

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Büyük bir coşkuyla il il miting düzenleyen Özel, ilgi görmüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Denizli'de düzenlenen mitingde önce çırak sonra emanetçi şimdi de anonsçu oldu.

Özel şimdi de anonsçu oldu

Özel mikrofonu eline alıp, "Nerede ilçe başkanı çağır ilçe başkanını, hadi kardeşim seni mi bekleyeceğiz" diyerek sahnede çileden çıktı.

Özel'in Denizli'de gerçekleştirdiği mitingde de meydanın dolmadığı görüldü.

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