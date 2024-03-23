CHP lideri Özgür Özel şimdi de anonsçu oldu! Teşkilatı bile takmadı I Çileden çıktı: Hadi kardeşim sizi mi bekleyeceğiz

Yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP 'nin Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı gaflar ve mitinglerde yaşadıklarıyla gündemden düşmüyor.

Büyük bir coşkuyla il il miting düzenleyen Özel, ilgi görmüyor.

Yerel seçimler için sahaya inen CHP Lideri Özgür Özel , mitinglerde umduğunu bulamıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Denizli'de düzenlenen mitingde önce çırak sonra emanetçi şimdi de anonsçu oldu.