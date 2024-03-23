Başkan Erdoğan’dan Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Mevla bizleri sağlık, huzur ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun niyazında bulunuyorum.
İSRAİL VAHŞİ BİR SOYKIRIM UYGULUYOR
Suriye'de Irak'ta Sudan'da ve son olarak Gazze'de vuku bulan hadiseler bu mübarek hünlerin sevincini layıkıyla idrak etmemize mani oluyor. İnsanlıktan nasibini almamış terörö devleti İsrail, tam 168 gündür Gazzeli kardeşlerimizi alçakça katlediyor. 2. dünya savaşındakilerden daha vahşi bir soykırım uyguluyor.
Türkiye olarak bölgedeki dostlarımızla iş birliği içinde Gazze'deki mazlumlara yardım etmeye acılarını hafifletmeye çalışıyoruz.
CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ
Sırf eleştirmek için AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na vurmak için ithamlar bulunanları rabbimize havale ediyoruz. Mevla bizim yardımlarımızı biliyor. Zulme ve işgalcilere direnen Filistinli kardeşlerimize terörist iftirası atanları zaten dikkate almıyoruz.
İsrail'den özür dileyen değil İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği birilerini rahatsız ediyor.
ABD ziyaretimde ABD'li tipler bana sordular, 'Siz Filistin'e nasıl bakıyorsunuz. Siz Filistindeki bu kişilere nasıl bakıyorsunuz' dediler. Sizin baktığınızın tam tersi bakıyoruz demiştim. Bu işin arkasına nelerin olduğu açıkça ortada. Suriye'de olduğu gibi burada da zalimin karşısında esas duruşa geçmişlerdir. Biz bunların arkasında hangi lobilerin olduğunun farkındayız. Bu zamana kadar boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz.