Başkan Erdoğan’dan Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması’nda önemli açıklamalar

Ramazan ayında insani yardımlarımızı daha da artırmış bulunuyoruz. Dualarımız Filistinli kardeşlerimizi unutmuyoruz. Bölgemizde patlak veren her kriz her alanda güçlü olmamız gerektiğine işaret etmektedir. Ne zaman güçlü olduysak mazlum ve mağdurlara cesaret aşıladık. Ne zaman zayıf düşüp kan kaybettiysek beka tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Ekonomik siyasi ve sosyal krizleri hepimiz hatırlıyoruz.

EKONOMİ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kişi başına milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. Bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefimiz 375 milyar dolar, turizmde hedefimiz ise 60 milyar dolardır.