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Başkan Erdoğan'dan Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hamas'ı terör örgütü ilan eden CHP'li Özel'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimize terörist iftirasını atanları dikkate almıyoruz. İsrail'den özür dileyen değil İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği birilerini rahatsız ediyor." dedi. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüş olacağını belirten Erdoğan, "Felaket tellallarının hevesleri kursaklarında kalacak." ifadelerini kulandı. İstanbul'un CHP'li yönetim yüzünden 5 yıldır hizmete aç olduğunu belirten Erdoğan,"Biz 5 yıl daha bekleyemeyiz. İstanbul'u Murad'ına kavuşturarak, Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerinde de tekrar zirveye taşıyacağız." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 20:23 Güncelleme 23 Mart 2024, 21:39
Başkan Erdoğan’dan Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mevla bizleri sağlık, huzur ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun niyazında bulunuyorum.

İSRAİL VAHŞİ BİR SOYKIRIM UYGULUYOR
Suriye'de Irak'ta Sudan'da ve son olarak Gazze'de vuku bulan hadiseler bu mübarek hünlerin sevincini layıkıyla idrak etmemize mani oluyor. İnsanlıktan nasibini almamış terörö devleti İsrail, tam 168 gündür Gazzeli kardeşlerimizi alçakça katlediyor. 2. dünya savaşındakilerden daha vahşi bir soykırım uyguluyor.

Türkiye olarak bölgedeki dostlarımızla iş birliği içinde Gazze'deki mazlumlara yardım etmeye acılarını hafifletmeye çalışıyoruz.

CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ
Sırf eleştirmek için AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na vurmak için ithamlar bulunanları rabbimize havale ediyoruz. Mevla bizim yardımlarımızı biliyor. Zulme ve işgalcilere direnen Filistinli kardeşlerimize terörist iftirası atanları zaten dikkate almıyoruz.

İsrail'den özür dileyen değil İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği birilerini rahatsız ediyor.

ABD ziyaretimde ABD'li tipler bana sordular, 'Siz Filistin'e nasıl bakıyorsunuz. Siz Filistindeki bu kişilere nasıl bakıyorsunuz' dediler. Sizin baktığınızın tam tersi bakıyoruz demiştim. Bu işin arkasına nelerin olduğu açıkça ortada. Suriye'de olduğu gibi burada da zalimin karşısında esas duruşa geçmişlerdir. Biz bunların arkasında hangi lobilerin olduğunun farkındayız. Bu zamana kadar boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz.

Ramazan ayında insani yardımlarımızı daha da artırmış bulunuyoruz. Dualarımız Filistinli kardeşlerimizi unutmuyoruz. Bölgemizde patlak veren her kriz her alanda güçlü olmamız gerektiğine işaret etmektedir. Ne zaman güçlü olduysak mazlum ve mağdurlara cesaret aşıladık. Ne zaman zayıf düşüp kan kaybettiysek beka tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Ekonomik siyasi ve sosyal krizleri hepimiz hatırlıyoruz.

EKONOMİ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Kişi başına milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. Bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefimiz 375 milyar dolar, turizmde hedefimiz ise 60 milyar dolardır.

DÜŞÜK ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ
Yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız. Felaket tellallarının hevesleri kursaklarında kalacak.

İSTANBUL HİZMETE AÇ

Sancaktepe'de metronun açılmış kuyusunu doldurdular. Yapmazlar, yapamazlar.



Ankara'da Murat kardeşimin görevinde yaptığı millet bahçesinde mitingimizi yaptık. Katılım 200 bin civarındaydı. İstanbul aç. İstanbul şu anda hizmete 5 yılı kaybettik ama biz 5 yıl daha bekleyemeyiz. Bu kardeşiniz İstanbul'da görevi CHP'den almıştı. O zamanlar çöp çamur çukurdu.

İstanbul'u Murad'ına kavuşturarak, Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerinde de tekrar zirveye taşıyacağız.

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