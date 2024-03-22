Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’daki trafik çilesini çözeceğiz

"DEPREMLE İLGİLİ İSTANBUL'DA TEDBİRLER ALMAK ZORUNDAYIZ"

Deprem gerçeğinin altını çizen Kurum şunları söyledi:

"Olası bir depremle ilgili İstanbul'da bu tedbirleri almak zorundayız. Değerli arkadaşlar, bu bir tercih değil. Bu bir zaruriyet. Bu bir milli güvenlik meselesi, beka meselesi. İstanbul'un bu ülkede lokomotif şehir olup olmayacağının İstanbul'un tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı imrendirecek bir şehir olup olmayacağının kararının verileceği bir seçim olacak. Biz burada 650 bin konutu dönüştüreceğiz dediğimizde maalesef bugün yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat, bu konutların dönüşmemesi gerekir diyor. Bu seçimde İstanbullular, ya millete verdiği o sözleri hatırlamayanları seçecek ya da sen beni hatırlamadın ben de seni sandıkta hatırlamayacağım cevabını 31 Mart'ta verecek.