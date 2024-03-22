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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul'daki trafik çilesini çözeceğiz

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği üyeleri ile iftar programında buluştu. İstanbul'un ulaşım çilesine değinen Kurum, mevcut İBB yönetimini yerden yere vurdu. Kurum, "Biz milletiyle el ele vermiş, İstanbul'daki trafik çilesini çözecek adımları milletiyle birlikte yapan bir kişi olarak hatırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 23:26 Güncelleme 22 Mart 2024, 23:31
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’daki trafik çilesini çözeceğiz

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği(Marmas) üyeleri ile Pendik'te özel bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, "İstanbul'daki trafik çilesini çözecek adımları milletiyle birlikte yapan bir kişi olarak hatırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimin bugün baktığınızda İstanbul'da deprem korkusuyla, trafik çilesiyle maalesef uğraştığını, artık bu sorunların giderek çok daha büyüdüğünü ve milletimiz nezdinde de korkulu bir rüyaya döndüğünü görüyoruz. Bugün işte buraya iftara gelmek bir eziyet, işe gitmek, işten eve gelmek maalesef artık filmleri aratmayacak sahnelerle karşı karşıya kaldığımız bir durumu İstanbul'da artık her gün yaşıyoruz. Biz İstiyoruz ki İstanbul'da uğraştıran değil, ulaştıran bir trafik olsun. Burada vatandaşlarımıza yapacağımız yatırımlarla birlikte gerek metro hatlarıyla, gerek kavşak, gerek yol düzenlemeleriyle, gerekse iki yakaya yapacağımız tünellerimizle birlikte biz 5 yıl sonra bu şehre tünel yapmış, 5 yıl sonra bu şehre metro yapmış, 5 yıl sonra bu şehrin trafik sorununu çözmek için yeni metro ihaleleri yapmış bir başkan olarak anılmak istiyoruz. Şu, geriye dönüp baktığınızda koca 5 yılda metro ihalesi yapılmamış. Bırakın metro ihalesi yapılmayı, yapılan ihaleler iptal edilmiş.

O da yetmemiş, gitmiş hafriyat dökmüşler. O da yetmemiş değerli arkadaşlar bizim orada vatandaşımızın, esnafımızın ulaşabilmesi adına yaptığımız tünellere beton dökülmüş. İşte gelinen süreçte biz ulaşım noktasında koca 5 yılı böyle özetleyebiliriz. Biz böyle anılmak istemiyoruz. Biz milletiyle el ele vermiş, İstanbul'daki trafik çilesini çözecek adımları milletiyle birlikte yapan bir kişi olarak hatırlanmak istiyoruz"

"DEPREMLE İLGİLİ İSTANBUL'DA TEDBİRLER ALMAK ZORUNDAYIZ"
Deprem gerçeğinin altını çizen Kurum şunları söyledi:

"Olası bir depremle ilgili İstanbul'da bu tedbirleri almak zorundayız. Değerli arkadaşlar, bu bir tercih değil. Bu bir zaruriyet. Bu bir milli güvenlik meselesi, beka meselesi. İstanbul'un bu ülkede lokomotif şehir olup olmayacağının İstanbul'un tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı imrendirecek bir şehir olup olmayacağının kararının verileceği bir seçim olacak. Biz burada 650 bin konutu dönüştüreceğiz dediğimizde maalesef bugün yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat, bu konutların dönüşmemesi gerekir diyor. Bu seçimde İstanbullular, ya millete verdiği o sözleri hatırlamayanları seçecek ya da sen beni hatırlamadın ben de seni sandıkta hatırlamayacağım cevabını 31 Mart'ta verecek.

Ben inanıyorum ki, 5 yıldır mevcut İBB yönetimi yüzünden çile çeken İstanbullu kardeşlerim oto galerici kardeşlerim hizmetin ve eserin adresi olan AK Partimizi, Cumhur İttifakı'mızı rekor oyla seçecektir. Biz nasıl dün olduğu gibi bir olduysak, afetlerde milletimizin yardımına koştuysak, 1 Nisan'dan sonra da mührü aldıktan sonra her anınızda hep yanınızda olacağız. Hep bize ulaşacaksınız. Sizlerin sadece başkanı değil aynı zamanda arkadaşı, dostu olacağız. Bu şehri hep beraber yöneteceğiz. Ben sizlere Murat Kurum sözü veriyorum sizlerin gönül dostu olacağıma, kardeş dostu olacağıma, bu kardeşliği yapacağıma burada söz veriyorum"

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