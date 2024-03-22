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Cumhur ittifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu A Haber'de anlattı! Çanakkale için projeleri neler?

Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, A Haber canlı yayınında projelerini anlattı. İskenderoğlu, "CHP 74 vaadinin 18’ini gerçekleştirdi. Bizim 180’e yakın vaadimiz var, hepsini yapacağız." dedi. İskenderoğlu suya yüzde 50 indirim yapacaklarının müjdesini verdi.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 23:24 Güncelleme 22 Mart 2024, 23:27
Cumhur ittifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu A Haber’de anlattı! Çanakkale için projeleri neler?

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Yerel seçime sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, A Haber canlı yayınında projelerini anlattı.

Çanakkale için projeleri neler?


İşte o programdan satır başlıkları:

"YAŞAM TARZINA ASLA MÜDAHALE ETMEYİZ"
21 yıldır bu ülkeyi yöneten bir partinin mensubu olarak AK Parti'de siyasete başlayan biri olarak hala yaşam tarzına müdahalenin konuşulmasını karşı tarafın korku siyasetine bağlıyorum. Birtakım korkularla insanların hizmet almasını önlemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bana da ilk sorulan sorulardan biri de bu.



Biz yıllardır Beyoğlu'nu yönetiyoruz yıllardır Bursa'yı yönetiyoruz ve orada ki Arap Şükrü sokağını kapattık mı ki Çanakkale'de öyle bir müdahale de bulunalım? Hiç öyle bir kaygımız yok. Çanakkaleli hemşerilerimin daha konforlu ve temiz mekanlarda belediye hizmeti almasını sağlayacağım.



CHP 74 vaadinin 18'isini gerçekleştirdi. CHP yönetimi belediye binasını bile bitiremedi. 3 buçuk yılda dünyanın en uzun köprüsünü bitiren bir iktidar 8 yılda Çanakkale Belediyesini bitiremeyen bir belediye. Ben o kentin bir bireyiyim ve utanıyorum.



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