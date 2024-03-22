Cumhur ittifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu A Haber’de anlattı! Çanakkale için projeleri neler?

Yerel seçime sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, A Haber canlı yayınında projelerini anlattı.
İşte o programdan satır başlıkları:
"YAŞAM TARZINA ASLA MÜDAHALE ETMEYİZ"
21 yıldır bu ülkeyi yöneten bir partinin mensubu olarak AK Parti'de siyasete başlayan biri olarak hala yaşam tarzına müdahalenin konuşulmasını karşı tarafın korku siyasetine bağlıyorum. Birtakım korkularla insanların hizmet almasını önlemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bana da ilk sorulan sorulardan biri de bu.