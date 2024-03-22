Cumhur ittifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu A Haber’de anlattı! Çanakkale için projeleri neler?

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Yerel seçime sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, A Haber canlı yayınında projelerini anlattı. Çanakkale için projeleri neler?

İşte o programdan satır başlıkları:



"YAŞAM TARZINA ASLA MÜDAHALE ETMEYİZ"

21 yıldır bu ülkeyi yöneten bir partinin mensubu olarak AK Parti'de siyasete başlayan biri olarak hala yaşam tarzına müdahalenin konuşulmasını karşı tarafın korku siyasetine bağlıyorum. Birtakım korkularla insanların hizmet almasını önlemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bana da ilk sorulan sorulardan biri de bu.





Biz yıllardır Beyoğlu'nu yönetiyoruz yıllardır Bursa'yı yönetiyoruz ve orada ki Arap Şükrü sokağını kapattık mı ki Çanakkale'de öyle bir müdahale de bulunalım? Hiç öyle bir kaygımız yok. Çanakkaleli hemşerilerimin daha konforlu ve temiz mekanlarda belediye hizmeti almasını sağlayacağım.