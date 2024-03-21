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Tekirdağ'da katliam gibi kaza! TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tekirdağ'da TIR ile minibüs çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 10:50 Güncelleme 21 Mart 2024, 11:20
Tekirdağ’da katliam gibi kaza! TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı tır, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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