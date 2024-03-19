Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen etkisiz hale getirildi

Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda Bilen , nokta operasyon ile Irak / Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE KATILACAK GENÇLERİ TESPİT VE TEŞVİK EDİYORDU

Rojda Bilen, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. Bilen'in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.