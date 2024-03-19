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Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Rojda Bilen, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. Bilen'in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 11:27 Güncelleme 19 Mart 2024, 12:00
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen etkisiz hale getirildi

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MİT'in istihbarat ağı aracılığıyla Bilen'in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bilen'in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon!

Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda Bilen, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE KATILACAK GENÇLERİ TESPİT VE TEŞVİK EDİYORDU
Rojda Bilen, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. Bilen'in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

KADIN TERÖRİSTLERİN FAALİYETLERİNDEN SORUMLUYDU
Rojda BİLEN, örgütün gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumluydu.

BİŞENG BRÜSK KOD ROJDA BİLEN KİMDİR?
Rojda Bilen, 1988'de İsviçre'nin Lozan kentinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördü. 2009 başlarında örgüte müzahir parti faaliyetlerinde yer almaya başladı. Parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK'ya katıldı.

Bilen, örgüt içerisinde Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdi. Aslen Şırnak/Cizreli olan Rojda Bilen hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranırlık kaydı bulunuyordu. Rojda Bilen, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyordu.

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