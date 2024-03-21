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Klasik CHP belediyeciliği! Ekrem İmamoğlu’nun açtığı Ataköy Olimpiyat Metro hattında tavandan lağım akıyor

Göreve geldiği günden bu yana İstanbul’u unutan ancak yerel seçimler yaklaştıkça metro hattı açma yarışına giren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde törenle açtığı Ataköy Olimpiyat Metro hattında tavandan lağım sularının akıyor. İçerisinde tozdan nefes almak neredeyse imkansız olan metroda hiçbir asansörün de çalışmadığı görüldü.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 13:10 Güncelleme 21 Mart 2024, 13:25
Klasik CHP belediyeciliği! Ekrem İmamoğlu’nun açtığı Ataköy Olimpiyat Metro hattında tavandan lağım akıyor

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5 yıl boyunca gözle görülür ilerleme kaydedilmeyen ve trafiği felç olmasına neden olan Ataköy Olimpiyat Metro hattı projesi seçime sayılı günler kala İBB tarafından faaliyete sokuldu.

İçeride Metro hattına engelli vatandaşların ulaşması imkansız durumdayken, hiçbir engelli asansörü ise çalışmıyor.

Metro İstasyonuna girdiğinizde ise yoğun toz bulutu ve kötü koku sizi karşılıyor.

Tavandan lağım suyu aktığı anlar ise kameralara yansıdı.

Metro istasyonlarının içerisinde adeta şantiye tozu ve kirleri bulunuyor.

Metro içerisindeki vagonlarda ise hangi durakta olduğunu gösteren ekranların hiç birinin çalışmadığı görüldü.

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