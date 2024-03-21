MSB görüntüleri yayınladı: "39 terör hedefi işte böyle vuruldu"

Tuğamiral Aktürk, şöyle devam etti:

"Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 854 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1916 silah ve 803 bin 241 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 650 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 900 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir."

Bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktaran Aktürk, "Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine, eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla devam edecek, korkuyu iliklerinde hisseden teröristler için son çırpınışlar asla bir çare olmayacaktır." diye konuştu.