SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MSB görüntüleri yayınladı: "39 terör hedefi işte böyle vuruldu"

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı 19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekatlarının görüntülerini yayınladı. Yapılan açıklamada, "Sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu." denildi. Bakanlık, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 18:32 Güncelleme 21 Mart 2024, 18:38
MSB görüntüleri yayınladı: 39 terör hedefi işte böyle vuruldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanlığı 19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatlarının görüntülerini yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki AktürkMSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk

SON BİR HAFTADA 26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmetçik kalleş teröristleri inlerinde işte böyle vurdu!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 242'si Irak'ın kuzeyinde, 366'sı ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 608'e ulaştığını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Hulusi Elçi'nin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını hatırlattı. Aktürk, ilk belirlemelere göre çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Saldırı sonrası düzenlenen hava harekatları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan 39 hedefin başarıyla imha edildiğini belirten Aktürk, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiğini ifade etti.

Tuğamiral Aktürk, şöyle devam etti:

"Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 854 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1916 silah ve 803 bin 241 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 650 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 900 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir."

Bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktaran Aktürk, "Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine, eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla devam edecek, korkuyu iliklerinde hisseden teröristler için son çırpınışlar asla bir çare olmayacaktır." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kilis mitinginde önemli açıklamalar
DEM’den ’Kandil’ mitingi! Diyarbakır’ı ’kürdistan’ ilan edip CHP ile ’İstanbul uzlaşısı’na selam gönderdiler: Devlete ’katliamcı’ iftirası
İHH
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi emekliler araştırmaya başladı! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası...
CHP’deki şaibede yeni görüntü! Balya balya para dolu çanta ağır geldi, sürükleyerek götürdü... Başrolde İmamoğlu’nun müdürü
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kayseri’de önemli açıklamalar: Emeklilere promosyon müjdesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Galatasaray Ekmas Başantrenörü Yakup Sekizkök Takvim’in konuğu oldu!
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte uzman isimlerden ilk yorum
Son dakika: MSB’den haftalık ’Z’ raporu! PKK’ya ’Pençe’yi attık kilidi kapatıyoruz: Irak’ın kuzeyinde Güvenli bölge oluşturulacak
Son dakika: AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya | ’Bay Zühtü’ oldu ’bye bye’ Zühtü... Dosyasını açtık: Her skandalın altında onun imzası var
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi’ne de sıçradı: Onur Öksel ifadeye çağrıldı
İYİ Parti’yi karıştıran ’Ekremci’ elin deşifresi! Akşener İmamoğlu’na çok sert daldı: Ahlaksız sahtekar, gereğini yapacağım
Kate Middleton’ı Kraliyet Ailesi mi kurban etti? Diana’nın sırdaşı işaret etmişti: Prens William’ın Rothschild bağı ortaya çıkardı! Saray’daki şeytan kim?
Tekirdağ’da katliam gibi kaza| TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var! O anlar anbean kaydedildi
SON DAKİKA