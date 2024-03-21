MSB görüntüleri yayınladı: "39 terör hedefi işte böyle vuruldu"

Milli Savunma Bakanlığı 19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatlarının görüntülerini yayınladı.
19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan… pic.twitter.com/WXxbSSuSM3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2024
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu.