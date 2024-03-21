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Başkan Erdoğan'dan 'Nevruz Bayramı' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 18:27 Güncelleme 21 Mart 2024, 18:27
Başkan Erdoğan’dan ’Nevruz Bayramı’ mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.



Erdoğan, "Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' dedi.

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