Başkan Erdoğan’dan ’Nevruz Bayramı’ mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum.



Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/KFen8je39X — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2024

Başkan Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.







Erdoğan, "Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' dedi.