’Minibüsle gidip geliyorum’ diyen CHP’li Mansur Yavaş’ın makam aracı yalanı elinde patladı: 67 tane tahsis araç ortaya çıktı



YAVAŞ BİR DE ÇAKARLI MAKAM ARABASI İLE ALTINOK'U VURMAYA ÇALIŞTI

İsraftan, haram yememekten dem vuran Yavaş'ın trolleri bir de Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u hem çakarlı araç kullandığı hem de mal beyanı üzerinden vurmaya çalışmıştı ama Yavaş'ın bu algısını da elinde patladı.