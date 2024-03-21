PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

31 Mart 2024 yerel seçimlerine son 10 gün! İstanbul’da anket sonuçları ne diyor? Yarışı kim önde götürüyor?

31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Kıran kırana süren mücadelede anket sonuçları da büyük merak konusu oluyor. Peki İstanbul’da anket sonuçları ne diyor? Yarışı kim önde götürüyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkan Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında son durumu paylaştı. İşte detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 21:28 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:05
31 Mart 2024 yerel seçimlerine son 10 gün! İstanbul’da anket sonuçları ne diyor? Yarışı kim önde götürüyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yerel seçimlere ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkan Mustafa Şen, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anket durumunu açıkladı.

İstanbul'da anket sonuçları ne diyor?




İşte Şen'in açıklamalarından satırbaşları:

İstanbul durum Murat Kurum net. Son durum gerçekten Murat Kurum. Bizim adayımız sayın Kurum, 1 puan kadar önde. Yarış devam ediyor ama 1 puan önde olmak demek bu iş bitti, hadi gidelim, dinlenelim anlamına gelmez. Çok sıkı durmayı gerektirir.



İki açıdan böyle yapmak gerekir;

1) Araştırmalar hata payı mekanizmasıyla çalışırlar. Ufak bir hata marjı vardır orada. Oraya güvenmemek gerekir. Hata payına güvenip durmamak gerekir.

2)Seçmen son güne kadar karar değiştirebiliyor. Aylar öncesinden karar verip tutar seçmen, yahut son akşam bile 3-5 puan oynayabilir.



Zaman zaman seçmen davranışı seçim çalışmaları öncesinde araştırılır. Hangi partiye oy verecekleri sorulur ve gelen cevap "adaya göre değişir" veya "adaya bakacağım" tarzında yani aday çevresinde dolaşan yüzde 2 veya 3'lük bir cevap gelirdi. Bu seçimde net bir şekilde bu yüzde 10 ile 15 arasına yerleşti yer yer yüzde 25'lere de çıktı. Bu çok büyük bir rakam. Bu demokrasiyi yaşatan bir cevaptır. Bu çok kötü diyenler var ama hayır öyle değil. Halkın seveceği beğeneceği ve gerçekten hizmet edecek gerçek belediyecilik yapacak olan algı belediyeciliği yapmayan, sosyal belediyecilik yapıp sosyal medya belediyeciliği yapmayan bir aday çıkarın oy versinler.


AK PARTİ'NİN SON ANKETLERİ NE GÖSTERİYOR?
Ankara'da ortada bir yarış devam ediyor. İstanbul'da öndeyiz. Antalya'da başa baş bir mücadele var. İzmir'de Sayın Dağ süper bir performans sergiliyor birkaç puan kaldı. Trabzon'da Ahmet Metin Genç büyükşehirler arasında rekor kıracağız. Eskişehir'de de yarış halindeyiz. Hatay'da açık ara öndeyiz vatandaş çalışan başkan istiyor. Bu haritanın rengi 31 Mart seçiminden sonra değişecek. Büyük çoğunluğu Cumhur İttifakı renginde olacak.


YRP'NİN SEÇİMLERDE ETKİSİ NE OLACAK?
Yeniden Refah Partili seçmenin kurumsal kararlarla değil daha geniş perspektiften siyaset değil, ideoloji değil, değer düzleminde karar vereceğini düşünüyorum. Aynı değerleri paylaştığı bir kitle siyasal davranış göstereceklerini ve AK Partili adaylara yöneleceklerini düşünüyorum.


EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MI GELECEK?
Emekliler konusunda seçimden önce bayram ikramiyesi arttırılacak verilecek. Daha sonra Kurban Bayramı öncesinde de büyük bir ikramiye gelecek. Devletin elinde ne varsa hepsini vatandaşına verdiğini halkın bilmesini istiyorum. Çok büyük bir deprem geçirdik ve devletinde elinde olan parayı orayı gönderdiğini bilinmeli. AK Parti olarak ve liderimiz Başkan Erdoğan'ın vatandaşı enflasyona karşı asla ezdirmeyeceğini hatırlamalarını ve sabırlı olmalarını rica ediyorum. Temmuz öncesinde bir çalışma yapılıyor, bu seçimle bağlantılı bir durum değil.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil oğlu ile ABD’ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni skandal! Vicdansız kadın 2 kez kaza yerine gidip...
Ekrem İmamoğlu tedirgin | CHP’nin kara para kulesini Canan Kaftancıoğlu patlatacak! Gözler Cuma gününe çevrildi: İfade verecek
İHH
Çalışanlara çifte bayram: Ya tatil ya çift yevmiye! Özel sektörde 9 gün izin formülü...
Fenerbahçe’nin ligden çekilme açıklaması sonrası yıldızlardan flaş atak!
Kemal Kılıçdaroğlu para kuleleri görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur...
Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Irak’la ortak harekat merkezi kurulacak
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelenmişti! Güzel oyuncu o soruyu duyunca sessizliğe büründü
CHP’nin para kuleleri skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP’li belediyelerle ilişkisi ne?
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
CHP’de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM’den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür’le Ekrem’i durdurmalıyız
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi’ne de sıçradı: Kim bu Onur Öksel?
SON DAKİKA