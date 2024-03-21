31 Mart 2024 yerel seçimlerine son 10 gün! İstanbul’da anket sonuçları ne diyor? Yarışı kim önde götürüyor?

Yerel seçimlere ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkan Mustafa Şen, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anket durumunu açıkladı.
İşte Şen'in açıklamalarından satırbaşları:
İstanbul durum Murat Kurum net. Son durum gerçekten Murat Kurum. Bizim adayımız sayın Kurum, 1 puan kadar önde. Yarış devam ediyor ama 1 puan önde olmak demek bu iş bitti, hadi gidelim, dinlenelim anlamına gelmez. Çok sıkı durmayı gerektirir.
İki açıdan böyle yapmak gerekir;
1) Araştırmalar hata payı mekanizmasıyla çalışırlar. Ufak bir hata marjı vardır orada. Oraya güvenmemek gerekir. Hata payına güvenip durmamak gerekir.
2)Seçmen son güne kadar karar değiştirebiliyor. Aylar öncesinden karar verip tutar seçmen, yahut son akşam bile 3-5 puan oynayabilir.
Zaman zaman seçmen davranışı seçim çalışmaları öncesinde araştırılır. Hangi partiye oy verecekleri sorulur ve gelen cevap "adaya göre değişir" veya "adaya bakacağım" tarzında yani aday çevresinde dolaşan yüzde 2 veya 3'lük bir cevap gelirdi. Bu seçimde net bir şekilde bu yüzde 10 ile 15 arasına yerleşti yer yer yüzde 25'lere de çıktı. Bu çok büyük bir rakam. Bu demokrasiyi yaşatan bir cevaptır. Bu çok kötü diyenler var ama hayır öyle değil. Halkın seveceği beğeneceği ve gerçekten hizmet edecek gerçek belediyecilik yapacak olan algı belediyeciliği yapmayan, sosyal belediyecilik yapıp sosyal medya belediyeciliği yapmayan bir aday çıkarın oy versinler.