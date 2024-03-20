HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek sayarak uyardı! 10 ilde sarı kodlu alarm! İstanbullular dikkat! Rüzgarla birlikte daha etkili olacak | 20 Mart 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari, Bitlis,Muş, Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın güneyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların,Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari, Bitlis,Muş, Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yapıldı.