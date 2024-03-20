Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı'nın merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.55'te oldu.
Yerin 5,13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-03-20 08:55:4237.4855636.988615.13MW4.0Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)Detay
2024-03-20 08:24:1038.2736137.820289.53ML1.4Akçadağ (Malatya)Detay
2024-03-20 08:09:1838.3127837.433336.8ML2.0Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-03-20 07:54:0338.1188937.208616.69ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-03-20 07:50:5638.1691737.165.18ML1.3Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-03-20 07:48:3938.3869437.487227.0ML1.7Darende (Malatya)Detay
2024-03-20 06:37:3937.0280629.016947.0ML1.9Köyceğiz (Muğla)Detay
2024-03-20 05:32:1039.6328.766117.03ML1.7Dursunbey (Balıkesir)Detay
2024-03-20 05:30:2236.0958328.043617.64ML1.4Ege Denizi - [59.78 km] Marmaris (Muğla)Detay
2024-03-20 05:17:3539.1041729.4511110.2ML1.1Gediz (Kütahya)Detay
2024-03-20 05:05:0938.6366737.373896.89ML2.1Gürün (Sivas)Detay
2024-03-20 04:35:4239.0033327.882787.0ML1.7Akhisar (Manisa)Detay
2024-03-20 04:34:4638.802537.523067.06ML1.6Gürün (Sivas)