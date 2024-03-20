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SON DEPREMLER | Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberine göre, AFAD Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 5,13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 09:03 Güncelleme 20 Mart 2024, 09:17
SON DEPREMLER | Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı'nın merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.55'te oldu.

Yerin 5,13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-03-20 08:55:4237.4855636.988615.13MW4.0Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)Detay

2024-03-20 08:24:1038.2736137.820289.53ML1.4Akçadağ (Malatya)Detay

2024-03-20 08:09:1838.3127837.433336.8ML2.0Elbistan (Kahramanmaraş)Detay

2024-03-20 07:54:0338.1188937.208616.69ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)Detay

2024-03-20 07:50:5638.1691737.165.18ML1.3Elbistan (Kahramanmaraş)Detay

2024-03-20 07:48:3938.3869437.487227.0ML1.7Darende (Malatya)Detay

2024-03-20 06:37:3937.0280629.016947.0ML1.9Köyceğiz (Muğla)Detay

2024-03-20 05:32:1039.6328.766117.03ML1.7Dursunbey (Balıkesir)Detay

2024-03-20 05:30:2236.0958328.043617.64ML1.4Ege Denizi - [59.78 km] Marmaris (Muğla)Detay

2024-03-20 05:17:3539.1041729.4511110.2ML1.1Gediz (Kütahya)Detay

2024-03-20 05:05:0938.6366737.373896.89ML2.1Gürün (Sivas)Detay

2024-03-20 04:35:4239.0033327.882787.0ML1.7Akhisar (Manisa)Detay

2024-03-20 04:34:4638.802537.523067.06ML1.6Gürün (Sivas)

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