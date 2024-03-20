Afet ve Acil Durum Yönetim ( AFAD ) Başkanlığı'nın merkez üssünü Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlediği deprem , saat 08.55'te oldu.

Yerin 5,13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.