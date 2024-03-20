Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "ulaşım" salvosu: Bunların İstanbul diye bir dertleri yok

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa mitinginde konuştu. İstanbul'un son 5 yıldır bir fetret, bunalım dönemi yaşadığını söyleyen Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin kendi dönemlerinde başlatılan projeleri iptal ettiğini belirtti. Kurum, "Görevi 10 gün sonra bu kardeşinize inşallah bırakıyorlar. İstanbul tarihine 'metro hattına hafriyat döken yönetim' olarak geçtiler. Bugün metrobüs durakları mahşer yeri gibi oldu, metrolar çalışmaz hale geldi. Her gün İETT'nin otobüsleri yanıyor. Taksi meselesi günden güne kangrene dönüşüyor." diye konuştu.

Bugün halk otobüslerine bakım yapılamadığını vurgulayan Kurum, "Öyle arka odalarda balya balya paraları saymayı biliyorlar, esnafın üç kuruş alacağını ödemiyorlar. Geçen otobüs esnafıyla beraberdim, 1 milyon, 2 milyon esnafın alacağı var. Sonra da otobüs yanıyor, arıza yapıyor. Sen parasını, hak edişini ödemezsen, sen esnafın, Bayrampaşa'nın, İstanbul'un haklarını, kaynaklarını arka odalarda balya balya kule yaparsan bu adam bu otobüsü nasıl çalıştıracak. Bunların İstanbul diye bir dertleri yok." ifadelerini kullandı.