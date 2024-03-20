Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV'de "İftar Vakti" programının konuğu oldu.
Diyanet İşlerinin imza attığı hizmetleri anlatan Erbaş, "Bizim için en büyük hazine gençliktir." dedi.
Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bir avuç zalim çocukları öldürüyor" ifadelerini kullandı.
Erbaş şunları söyledi:
KUDÜS İÇİN NE YAPABİLİRİZ
'Yarabbi zalimleri zalimlere musallat eyle ve mazlumları kurtar' diye dua ediyoruz ama elimizle yapmamız gerekeni elimizle yapmamız lazım.
Dilimizle söylüyoruz zaten. Sağır sultan bile duydu oradaki zulmü oradaki katliamı oradaki soykırımı artık görmeyen kalmadı. Biz yine dualarımıza devam edeceğiz.