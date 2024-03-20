Siyonistlerin büyük bir azgınlık içinde olduğunu söyleyen Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de masumlar, çocuklar, bebekler katlediliyor ve bir katliam yaşlanıyor. Bunu yapanlar ahirette bunun hesabını vereceğine inanmıyor. Demek ki, bunların ahiret inancı yok. Soykırım aslında Yahudilerin asırlar boyunca hayatında gördükleri yaşadıkları şeyler. Milattan önce 586'da soykırım yaşadılar. Oradan 600 sene geçiyor milattan sonra 70 yılında Romalılar Kudüs'e hakim orada yine Yahudilerin azgınlaşması neticesinde bu azgınlık kelimesine özellikle dikkat çekmek isterim ne zaman azmışlarsa başlarına bir şey gelmiş. Yine gelecek inşallah. Şu anda tarihteki yaptıkları en büyük azgınlıkları yapıyorlar.

Hz. Ömer döneminde Kudüs barış yurdu oldu. Mazlum gayrimüslim olsa yanında oluruz, zalim Müslüman olsa onun karşısında yer alırız. Bu bizim dini inancımız gereğidir. Müslüman zalimin karşısında yer alandır. Bizim askerimiz Güneydoğu'da şehirlerde yaşanan terör olaylarında şehit verme uğruna bir masumum burnu kanamasın diye dikkat etti. Şuan İsrail'de yapılanlar bir devlet terörümü desek yoksa bir grubun mu her şey apaçık ortada. Sağır sultan bile duydu. Orada bir avuç zalim çocukları öldürüyor. Bunu neden yapıyor, Müslümanların dağınıklıklarından dolayıdır"