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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan VAV TV'de önemli açıklamalar: Bizin için en büyük hazine gençliktir | Siyonist İsrail'e tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV'de "İftar Vakti" programının konuğu oldu. Diyanet İşlerinin imza attığı hizmetleri anlatan Erbaş "Bizim için en büyük hazine gençliktir." dedi. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösteren Erbaş, "Şu anda tarihteki yaptıkları en büyük azgınlıkları yapıyorlar." dedi.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 18:52 Güncelleme 20 Mart 2024, 20:42
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan VAV TV’de önemli açıklamalar: Bizin için en büyük hazine gençliktir | Siyonist İsrail’e tepki

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV'de "İftar Vakti" programının konuğu oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV'de!

Diyanet İşlerinin imza attığı hizmetleri anlatan Erbaş, "Bizim için en büyük hazine gençliktir." dedi.

Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bir avuç zalim çocukları öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Erbaş şunları söyledi:

KUDÜS İÇİN NE YAPABİLİRİZ
'Yarabbi zalimleri zalimlere musallat eyle ve mazlumları kurtar' diye dua ediyoruz ama elimizle yapmamız gerekeni elimizle yapmamız lazım.

Dilimizle söylüyoruz zaten. Sağır sultan bile duydu oradaki zulmü oradaki katliamı oradaki soykırımı artık görmeyen kalmadı. Biz yine dualarımıza devam edeceğiz.

MÜSLÜMANLAR BİRLİK OLMALI
Bilincimizi diri tutacağız. Bütün Müslümanların birleşmesi lazım. Orada bir avuç zalimin masum çocukları öldürmesi kolay. Neden yapabiliyorlar bunu. Müslümanların dağınıklığından Müslüman ülkelerin dağınıklığından parçalanmışlığından bölünmüşlüğünden. "

Siyonistlerin büyük bir azgınlık içinde olduğunu söyleyen Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de masumlar, çocuklar, bebekler katlediliyor ve bir katliam yaşlanıyor. Bunu yapanlar ahirette bunun hesabını vereceğine inanmıyor. Demek ki, bunların ahiret inancı yok. Soykırım aslında Yahudilerin asırlar boyunca hayatında gördükleri yaşadıkları şeyler. Milattan önce 586'da soykırım yaşadılar. Oradan 600 sene geçiyor milattan sonra 70 yılında Romalılar Kudüs'e hakim orada yine Yahudilerin azgınlaşması neticesinde bu azgınlık kelimesine özellikle dikkat çekmek isterim ne zaman azmışlarsa başlarına bir şey gelmiş. Yine gelecek inşallah. Şu anda tarihteki yaptıkları en büyük azgınlıkları yapıyorlar.

Hz. Ömer döneminde Kudüs barış yurdu oldu. Mazlum gayrimüslim olsa yanında oluruz, zalim Müslüman olsa onun karşısında yer alırız. Bu bizim dini inancımız gereğidir. Müslüman zalimin karşısında yer alandır. Bizim askerimiz Güneydoğu'da şehirlerde yaşanan terör olaylarında şehit verme uğruna bir masumum burnu kanamasın diye dikkat etti. Şuan İsrail'de yapılanlar bir devlet terörümü desek yoksa bir grubun mu her şey apaçık ortada. Sağır sultan bile duydu. Orada bir avuç zalim çocukları öldürüyor. Bunu neden yapıyor, Müslümanların dağınıklıklarından dolayıdır"

"BUNU YAPANLAR İNSAN OLAMAZ"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Tarihte hep katliama, soykırıma uğrayan Yahudilere her zaman Müslümanlar sahip çıktığını söyledi. Onlar şimdi ne yapıyor bütün dünyanın gözleri önünde katliam, soykırım yapıyor. Fosfor bombalarla katliam yapıyorlar, kime karşı bir dönem onlara sahip çıkanlara karşı. Bunu yapanlar insan olamazlar" ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN NE BÜYÜK BİR FIRSAT"
Tövbe etmenin önemini anlatan Erbaş, "Tövbe etmeden Allah'ın mağfiretine ulaşmak zor. Müminler olarak en çok muhtaç olduğumuz en çok yapmamız gereken ibadetlerden birisidir tövbe istiğfar. İbadetler namazla oruçla sınırlı değil. Ramazan ayı ne büyük bir fırsat." ifadelerini kullandı.

ALLAH'IN MAĞFİRETİNE ULAŞMAK
Erbaş, "Başta oruç ayı olması en önemli önce çıkan özelliği. İmsakıyla, iftarıyla teravihiyle Ramazan'a özgü bir ibadet teravih, fitresiyle, mukabele, hatimler, Ramazan ayı Kur'an ayı, zekat ayı aynı zamanda. Bütün bunların amacını düşündüğünüz zaman Allah'ın mağfiretine ulaşmak vardır arka planında. Tövbe vesilesidir hepsi. Rabbim tövbelerimizi kabul eylesin inşallah." şeklinde konuştu.

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