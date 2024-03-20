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Altınordu meydanına kavuşuyor

Başkan Hilmi Güler’in yeni dönemde uygulacağı proje ile sahilde bulunan otopark kaldırılıyor, büyükşehir belediye önünde sahil yolu yeraltına alınıyor ve ortaya Rüsumat no:4 Gemi Müzesi, Ordulu Şehitler Anıtı, Ayışığı Sosyal Tesisleri ve Tarihi İskelenin içinde bulunduğu devasa bir meydan halka açılıyor.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 14:32 Güncelleme 20 Mart 2024, 14:32
Altınordu meydanına kavuşuyor

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'ya ilkleri kazandırmaya devam ediyor.

Şehrin yıllar süren otopark sorununa neşter vurmaya hazırlanan Güler, Orduluları heyecanlandıran projeyi sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı. "Yüzüncü Yıl Meydanı ve Katlı Kavşak" projesine göre sahilde bulunan otopark kaldırılıyor, Büyükşehir Belediye önünde sahil yolu yeraltına alınıyor ve ortaya Rüsumat No:4 Gemi Müzesi, Ordulu Şehitler Anıtı, Ayışığı Sosyal Tesisleri ve tarihi iskelenin içinde bulunduğu devasa bir meydan halka açılıyor.

"TRAFİK YOĞUNLUĞUNU TAMAMEN SONLANDIRACAK"
Altınordu'da trafik yoğunluğuna son verecek olan proje ile ilgili yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Karadeniz'in incisi Ordu'muza bir ilki daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiye ve Ordu Yüzyılı'na yakışır, çok özel bir yatırımı daha şehrimize armağan ediyoruz.

Rüsumat No:4 Gemi Müzesi, Ordulu Şehitler Anıtı, Ayışığı Sosyal Tesisleri, Mıdı İskelesi ve peyzaj çalışmaları ile zenginleştirdiğimiz bölgedeki sahil yoluna inşa edeceğimiz katlı kavşak ile sahil yolunun yer altına alınmasının ardından bölgeyi araç trafiğine kapatıp yayalaştıracağız. Altınordu ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu tamamen sonlandıracak olan ve şehrimize devasa büyüklükte bir meydan kazandıracağımız "Yüzüncü Yıl Meydanı ve Katlı Kavşak" projesi şehrimize hayırlı olsun. Ordu için yaptık. Ordu için yapacağız."

"ALAN TAMAMEN HALKIN KULLANIMINA AÇILACAK"
Yeni dönemde deniz manzaralı otoparkın kaldırılarak alanı tamamen halkın kullanımına açacaklarını ifade eden Başkan Güler, şöyle konuştu:

"Ordu'nun en güzel yerine otopark yapılmış. Biz burayı kaldıracağız ve hayırlısı ile bu alanı tamamen vatandaşların kullanımına açmış olacağız. Bununla da yetinmeyerek belediye kavşağını battı-çıktılarla geçerek bu alanı da o meydana katmış olacağız. Şehre ayrı bir değer katacak çalışmanın şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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