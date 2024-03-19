Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! 30 bin konut daha teslime hazır... Başkan Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak

6 Şubat 2023'te meydana gelen "Asrın Felaketi"nin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüz binlerce konutun yıkıldığı ya da hasar aldığı çifte depremin ardından kollarını sıvayan Türkiye, bölgedeki yaraları sarmak için tam gaz çalışmaya başladı.





30 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK



Çalışmalar kapsamında bugüne kadar bölgede binlerce vatandaşa evleri teslim edilirken, bugün de AFAD'ın 30 bin konut kura töreni gerçekleştirilecek.





Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman'da ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışmalara katılacak.



Hatay'da 3613 konut, Malatya'da 1700 konut, Kahramanmaraş'ta 8303 konut, Adıyaman'da ise 5418 konut teslim edilecek.