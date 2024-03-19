KAAN İLK UÇUŞUNU YAPTI Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii ( TUSAŞ ) tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı.

Türkiye geçtiğimiz ay savunma alanında ses getiren bir hamleye daha imza attı.

KAAN'ın boyanma görüntüleri paylaşıldı: Bizim için sanat

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"Bizim için sanat" notu düşülen paylaşımda, Antonio Vivaldi'nin en ünlü eseri sayılan 'Dört Mevsim' konçertosu eşliğinde milli uçağın boyama aşamalarına ve boyama atölyesinden çıkarıldığı görüntülere yer verildi.

KAAN'IN İLK UÇUŞU

21 Şubat'ta gerçekleşen ilk uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.