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KAAN'ın boyanma görüntüleri paylaşıldı: Bizim için sanat

Türkiye'ye savunma alanında çağ atlatacak milli muharip uçak KAAN geçtiğimiz ay(21 Şubat) ilk uçuşunu yaptı. TUSAŞ Türkiye'yi gururlandıran KAAN'ın boyanma görüntülerini paylaştı.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 17:13 Güncelleme 19 Mart 2024, 17:31
KAAN’ın boyanma görüntüleri paylaşıldı: Bizim için sanat

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Türkiye geçtiğimiz ay savunma alanında ses getiren bir hamleye daha imza attı.

KAAN İLK UÇUŞUNU YAPTI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı.

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KAAN'ın boyanma görüntüleri paylaşıldı: Bizim için sanat

KAAN'IN BOYANMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
TUSAŞ, milli muharip uçak KAAN'ın boyandığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bizim için sanat" notu düşülen paylaşımda, Antonio Vivaldi'nin en ünlü eseri sayılan 'Dört Mevsim' konçertosu eşliğinde milli uçağın boyama aşamalarına ve boyama atölyesinden çıkarıldığı görüntülere yer verildi.

KAAN'IN İLK UÇUŞU
21 Şubat'ta gerçekleşen ilk uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

KAAN 13 DAKİKA HAVADA KALDI
KAAN, Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı.

KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

KAAN'ın özellikleriKAAN'ın özellikleri

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