SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul seçim sonuçları! 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonucu ve oy oranları

31 Mart'ta milyonlarca seçmen yerel seçimler için sandık başına gidecek. 81 il ve 922 ilçede gerçekleştirilecek seçimlerde hangi partinin ne kadar olacağı büyük bir merak konusu oldu. Milyonlarca seçmen bu kapsamda "İstanbul seçim sonuçları" hakkında bilgi almak istiyor. İşte 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonucu ve oy oranları…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 14:08 Güncelleme 19 Mart 2024, 14:08
İstanbul seçim sonuçları! 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonucu ve oy oranları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına geçiyor. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterecek. Takvim.com.tr, bu önemli gün boyunca seçim sonuçlarını anlık olarak takip edecek ve okuyucularına canlı yayınlarla aktaracak. İşte ilçe ilçe 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonucu ve oy oranları…

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü yapılacak. Seçim sonuçlarını takvim.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

📌İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

📌TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Genç Seçmenler İlk Kez Sandık Başında

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimi çerçevesinde Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç seçmen, ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayacak. YSK'nın detaylı planlamasıyla, seçim süreci adım adım işlenmeye devam ediyor.

Seçimlerde aday sayısı açısından İstanbul öne çıkarken, Gaziantep ve Malatya da yoğun aday listeleriyle dikkat çekiyor. İstanbul'da 49 aday yarışacakken, Gaziantep'te 29, Malatya'da ise 28 aday büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak. Bu çekişmeli süreç, seçimlerin rekabetçi doğasını ortaya koyuyor.

YSK Başkanı Yener'in belirttiğine göre, okullar ve konteyner alanlar dahil olmak üzere seçim altyapısı hazır hale getirildi. Seçmenler için en uzun oy pusulası 97 santimetre, en kısa ise 4,5 santimetre olacak. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde, partilerin oy pusulasındaki yerleri de belirlendi.

Propaganda ve Seçim Yasakları

21 Mart'ta başlayacak olan propaganda serbestliği ve seçim yasakları, seçim sürecinin önemli bir parçasını oluşturacak. Seçim propagandası, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Seçim süresince yapılacak propaganda etkinliklerine dair kurallar ve yasaklar detaylı bir şekilde belirlendi.

Oy Verme Süreci ve Saatleri

Seçmenler, 31 Mart'ta oy kullanmak için sandık başına gidecek. Türkiye genelinde oy verme saatleri, mevsim şartları ve güneşin batış saatine göre belirlendi. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında olacakken, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! 30 bin konut daha teslime hazır... Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan peş peşe önemli açıklamalar: Eylem Tok ve Timur Cihantimur, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve CHP’de para sayma görüntüleri...
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen etkisiz hale getirildi
BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK | 1800 gün az primle emeklilik! EYT’lileri de kapsayacak mı? 1999’dan sonra sigortalı olanlar...
CHP’deki kara parada düğüm çözülüyor! Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Bombanın pimi çekildi İmamoğlu tedirgin
İsrail’in gözü Kalkınma Yolu Projesi’nde! Terör örgütü PKK hamlesi korkuttu: Erdoğan, Biden’ın projesini bypass edecek
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! İşin ucu Lütfi Savaş’a mı uzanıyor? Şantaj, tehdit ne ararsan var
Son dakika: FETÖ’den aranan Bekir Boydak İstanbul Çekmeköy’de yakalandı
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum algı peşinde koşan İmamoğlu ve trolünü perişan etti: Biz onlar gibi kuleler dizmiyoruz
CHP’deki para sayma skandalında yeni perde | İBB’deki kafa koparan ve yüzde 7’cinin icraatı! Temiz eller operasyonu şart
Kate Middleton öldü mü? Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı! Yapay zeka mı dublör mü? Kraliyet Ailesi köşeye sıkıştı
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
1 milyonda yaklaşık 15 kişide görülüyor! Sezen Aksu’nun hastalığı ortaya çıktı! Sevenlerini üzdü! Emel Müftüoğlu’nun paylaşımındaki detay...
SON DAKİKA