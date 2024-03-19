İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2 ayrı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce İzmir, Mersin ve Van'da organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını kaydetti.
Operasyonlarda, elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, elebaşlarının da bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız." ifadesini kullandı.