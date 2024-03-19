CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan seçim yaklaşınca göz boyama! 5 yıl önce kapattığı ücretsiz merkezleri yeniden açtı

Geçmiş dönemde maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin lise ve üniversiteye ücretsiz hazırlandığı 17 gençlik merkezini "25 sahte diplomalı öğretmen var" gerekçesiyle kapatarak öğrenci ve aileleri mağdur eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı seçim telaşı sardı.
Ücretsiz kursları yeniden açmaya başlayan Karalar, Ocak ve Şubat ayında Kozan, Karataş ve Ceyhan kurs merkezlerini açmıştı. Şimdi de Kuruköprü şubesini açtı.
Sabah'ta yer alan habere göre, 2019 yerel seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 3 binden fazla işçiyi çıkararak ekmeğinden eden Başkan Karalar, ücretsiz gençlik merkezinde eğitim gören binlerce gencin de geleceğiyle oynadı.