CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan seçim yaklaşınca göz boyama! 5 yıl önce kapattığı ücretsiz merkezleri yeniden açtı

Başkan Karalar, öğrencilere ücretsiz eğitim veren öğretmenlerle birlikte 259 personelin işine de son vermişti.

BİNLERCE GENCİN GELECEĞİYLE OYNADI

Kursun açıldığı günden kapatılana kadar görev yaptığını dile getiren ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, "Zeydan Karalar binlerce gencin geleceğiyle oynadı. Eğitimleri yarı kaldı.

Gençlik merkezlerimizde 10 bin öğrenciye eğitim verdik. Büyük başarıya imza attık. Öğrencilerimiz üniversiteleri kazandı. Hepsi meslek sahibi oldu.

Hatta şu an eğitim verdiğim öğrencilerimden biri benim avukatım. Şimdi ne oldu da kursları yeniden açtı? 5 yıldır sınava hazırlanamayan gençlerin hakkı ne olacak" dedi.

Kuruköprü şubesini açan Zeydan Karalar'ın "Eğitim ve öğretimi desteklemek üzere hayata geçirdiğimiz ve yaklaşık 1500 öğrencimizin eğitim gördüğü kurs merkezimizde 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize LGS, 11 ve 12. sınıf ile mezun öğrencilere YKS hazırlık dersleri veriyoruz" paylaşımında bulunması dikkat çekti.