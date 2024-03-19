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CHP'li Engin Özkoç Başkan Erdoğan'a 122 bin liralık tazminat ödedi!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Milletvekili Engin Özkoç'un kendisine yönelik sözleri nedeniyle 122 bin 448 liralık manevi tazminat davasını kazandı.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 14:19 Güncelleme 19 Mart 2024, 14:19
CHP’li Engin Özkoç Başkan Erdoğan’a 122 bin liralık tazminat ödedi!

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25.Hukuk Dairesi, CHP'li Özkoç'un, Başkan Erdoğan'ı FETÖ ile ilişkilendiren konuşması nedeniyle açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 122.448 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızı, FETÖ ile ilişkilendiren konuşması nedeniyle Engin Özkoç aleyhine açtığımız manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25.Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı. Engin Özkoç, tazminat ve fer'ileri birlikte 122.448 TL ödedi." ifadelerini kullandı.

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