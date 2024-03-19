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Başkan Erdoğan'dan Mamak'ta seçim mesajı: Ankara 'Yavaş'lıktan kurtulmalı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Mamak'ta toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan yenilginin vatandaşa ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yıkıldığını söyleyen Erdoğan, "Ne oldu altılı masa? Kimse kaldı mı? Hani liderler? Biz yine Meclisteyiz" dedi. CHP'li belediyelerin hizmetsizliğine değinen Erdoğan "Taş üstüne taş koymadılar" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 15:45 Güncelleme 19 Mart 2024, 16:19
Başkan Erdoğan’dan Mamak’ta seçim mesajı: Ankara ’Yavaş’lıktan kurtulmalı

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Mamak'ta toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Yardımlaşma ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bugün, Mamak'ta tamamlanan eser, yatırım ve hizmetlerin toplu açılışını yapmak üzere bir aradayız. 14-28 Mayıs'ta Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini yaptık. Şahsıma yüzde 49 oy oranı ile destek verdi Mamak. Biz Mamak'tan aslında daha yüksek oy bekliyorduk. Demek ki mesajlarımızı ulaştırma noktasında eksiklerimiz oldu. Hangi kökene, fikre mensup olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır.

31 MART'A GÜMBÜR GÜMBÜR YÜRÜYORUZ
Mayıs seçimlerinden sonra suçu vatandaşa ve CHP adayı zata yıktılar. Ne oldu altılı masa? Kimse kaldı mı? Hani liderler? Biz yine Meclisteyiz. Şimdi gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor muyuz? Birlikte miyiz? İnşallah Mamak 31 Mart'ta destan yazacak. 31 Mart'ta Mamaklı kardeşlerimizle el ele verip eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkartacağız. Rabbim şimdiden sizlerden razı olsun. Ankara bizim, hepimizin. Yeniden Ankara. Şu anda resmi rakamları aldım. Karşımda 35 bin Mamaklı var.

MAMAK GÖZ DOLDURUYOR
Biraz geriden gelmiş olsa da Mamak yarışta giderek öne geçen bir ilçemiz haline gelmiştir. Modern binaları ile yeşil alanları ile spor tesisleri ile ilçemiz göz dolduruyor. Özellikle belediye yatırımlarında ilçemiz Ankara'da bir başarı hikayesi olarak kendinden söz ettiriyor. Mamak Belediyemizin ilçemize kazandırdığı 52 kalem yatırımı sizlerin hizmetine veriyoruz. Bakanlıklarımızın yaptığı eserleri de bugün resmen hizmete alıyoruz.

CUMHURBAŞKANI OLARAK YANLARINDA OLACAĞIM
Bizde siyaset bir bayrak yarışıdır. Bu seçimlerde Mamak'ta bayrak değişimine gittik. Belediye başkanı olarak görev yapan Murat Köse kardeşimizin yerine Asım Balcı kardeşimizi aday gösterdik. Murat kardeşimize, ilçemize hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kendisiyle olan dava arkadaşlığımızı inşallah başka alanlarda devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanı olarak her an Asım kardeşimin yanında olacağım, Turgut kardeşimin yanında olacağım. Onlarla beraber bu yolculuğa devam edeceğim.

CHP KENDİ KÖTÜ GEÇMİŞİ İLE YARIŞIYORUZ

31 Mart öncesinde de siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Tek partinin günümüzdeki temsilcisi CHP, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişi ile yarışıyor. Lafa gelince sağda solda ahkam keserler. İnsanlarımızı kökenleri üzerinden ayrıştırmadan da duramazlar.

HAFTALARCA SOKAKLARIMIZI TERÖRİZE ETTİLER

Çorum olaylarını, Maraş olaylarını yaşamış bir milletiz. Sivas olaylarında ciddi provokasyonlara maruz kalmış bir ülkeyiz. Gezi'de sokaklarımızın nasıl karıştırıldığını hepimiz hatırlıyoruz. Haftalarca sokaklarımızı terörize ettiler. Bu kaos girişiminin önüne geçtik. Hangi inanca, kökene mensup olursa olsun 85 milyonu kimsenin bölemeyeceğini içimizdeki fitne tüccarlarına gösterdik.

BENZER SENARYOLARIN TEKRAR YAŞANMASINA İZİN VEREMEYİZ
Bu ülkede benzer senaryoların tekrar yaşanmasına izin veremeyiz. Her kim mezhebi kimliği üzerinden siyaset yapıyorsa bu ülkenin iyiliğini istemiyor demektir.

NİFAK SOKMAYA ÇALIŞANLARA UYANIK OLACAĞIZ
Aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı uyanık olacağız. Sizlerden AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetine sahip çıkmanızı istiyorum. Son 5 yılda Ankara'nın nasıl bir hizmetsizlik içine girdiğini siz görüyorsunuz.

ANKARA YAVAŞ'LIKTAN KURTULMALI
Son 5 yılda Ankara'nın nasıl bir hizmetsizlik girdabına düştüğünü sizler çok iyi biliyorsunuz. Havalimanından buralara kadar Allah aşkına yolların asfaltlanması diye bir şey var mı? Nereden nereye geldik. Bol keseden vaat dağıttılar ama verdikleri sözleri yerine getirmediler. Ankara 'Yavaş'lıktan kurtulmalı.

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