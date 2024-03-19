Başkan Erdoğan’dan Mamak’ta seçim mesajı: Ankara ’Yavaş’lıktan kurtulmalı

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Mamak'ta toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yardımlaşma ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bugün, Mamak'ta tamamlanan eser, yatırım ve hizmetlerin toplu açılışını yapmak üzere bir aradayız. 14-28 Mayıs'ta Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini yaptık. Şahsıma yüzde 49 oy oranı ile destek verdi Mamak. Biz Mamak'tan aslında daha yüksek oy bekliyorduk. Demek ki mesajlarımızı ulaştırma noktasında eksiklerimiz oldu. Hangi kökene, fikre mensup olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır.

31 MART'A GÜMBÜR GÜMBÜR YÜRÜYORUZ

Mayıs seçimlerinden sonra suçu vatandaşa ve CHP adayı zata yıktılar. Ne oldu altılı masa? Kimse kaldı mı? Hani liderler? Biz yine Meclisteyiz. Şimdi gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor muyuz? Birlikte miyiz? İnşallah Mamak 31 Mart'ta destan yazacak. 31 Mart'ta Mamaklı kardeşlerimizle el ele verip eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkartacağız. Rabbim şimdiden sizlerden razı olsun. Ankara bizim, hepimizin. Yeniden Ankara. Şu anda resmi rakamları aldım. Karşımda 35 bin Mamaklı var.