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Son dakika: MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı için mesak paylaştı. MSB'den yapılan açıklamada "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan ve toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden şanlı ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ve şükranla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 09:58 Güncelleme 18 Mart 2024, 09:58
Son dakika: MSB’den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan ve toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden şanlı ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ve şükranla anıyoruz."

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