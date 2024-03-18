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HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Ankara'ya kar geliyor! Sıcaklık bir anda düşecek | 18 Mart 2024 hava durumu

Mart ayının sonlarına doğru yaklaşırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’ya kar yağışı için tarih verdi. Başkent’te 2 gün boyunca kar yağışı olacağını açıklayan MGM sıcaklıkların ise 0 dereceye düşeceğini bildirdi. Öte yandan yarından itibaren ülke geneli soğuk hava dalgasına giriyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 14:47 Güncelleme 18 Mart 2024, 14:58
HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Ankara’ya kar geliyor! Sıcaklık bir anda düşecek | 18 Mart 2024 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: ülkemizin güneydoğu bölgelerinde görülecek yağışların, Şanlıurfa'nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin illeri ile Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli sağanak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş'un güney, Van'ın güney ve batı, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARALILAR O GÜNE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri ile batı kıyıları yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Muş'un güney, Van'ın güney ve batısında kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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