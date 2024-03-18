Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Suya yüzde 50 indirim, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs...

"KENDİMİ ZENGİN GÖRMÜYORUM" Bizim madde diye bir dünyamız yok. Bu mal varlığımızın tamamı 1987 yılında almışız. Kendimi zengin görmüyorum. Mütevazı bir hayatım vardır. Rahmetli baba da öyleydi. Anne-baba 1986 yılında 10 Ocak'ta Umre'ye giderken Kerbela'da rahmetli oldular trafik kazasında. Ben 1994'de ilk belediye başkanı oldum. Benzin istasyonlarımız var. Uluslararası nakliye vardı. Toptan perakende lastik bayiimiz, inşaatımız vardı. Karayollarına iş yapıyorduk. Bir de kamyon alımı satımı yapıyorduk. 1985 yılında benzin istasyonunu baba satın almıştı. Belediye başkanı olduktan sonra malımız eskidi. Etimesgut'tan çok yer sattık. 1987'de 9 parsel sattım. Aslında şunu demeleri lazım.

Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı azalan bir belediye başkanı var burada. 1994 yılında ' Ankara 'nın en zengin belediye başkanı' diye haberler yapılmıştı. O mal varlığından eksilmez oldu. Ben belediye başkanı seçilince işleri biradere devrettim. Ticarette siyaseti birbirine karıştırırsanız çorba olur. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım. Herkes biliyor.

Keçiören Belediyesi'nden ihale alıp, zengin olan bir kişi yoktur. 20 yılda imar rantından zengin olan bir kişi yoktur Keçiören'de. 20 yıllık görev süresince 1 metre kare alan ticarethaneye çevrilmemiştir. Şu anda en fazla parkı, spor tesisi olan belediye Keçiören Belediyesi'dir. 20 yıldır hanımım, çoluğum çocuğum makam arabasına binmemiştir. Belediyeden aldığım harcırah, uçak, otobüs param yoktur. Özel işim varsa kendi arabama biner giderim. Mal varlığımız çoğalmamış, azalmış. Bir tanesinin dışındakilerin tamamı belediye başkanı olmadan önce. Bugün sattığım arazinin değeri en az 100 milyon lira.





"DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN BELEDİYECİLİK"

Maaşımı dağıtıyorum. Fazlasını dağıtıyorum her ay. Benimki vatan, millet, ülke, devlet sevdası. 'Fazla malım olsun, binlerce dairem olsun' beni mutlu etmiyor ki. Biz Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştirdik. Şu an Keçiören, dünyada örneği olmayan bir belediyecilik destanıdır. Belediye başkanı olmadan önce 1994'ten önce birçok ülkeye gittim. Bizi de mutlu kılan çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın gönlü. Beş yılda bir mal varlığını beyan ediyoruz.

Bana bunu soranlar, belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı artanları sorsunlar. Padişah çocuğuydum, piyangodan para çıktı, bir yerden gömü buldum, böyle bir şey yok. Belediye başkanı olmadan önce bu malların hepsi kayıtlıdır. Herkes kayıtlı olan mallarını çıkaracak. Şu an büyükşehir belediye başkanı Londra'dan çocuklarına ev almış mesela.

Bizim bir tane vatanımız var; Türkiye. Her şeyimiz bu aziz vatanda. Şu an kampanyaya 2-2,5 milyar lira para harcayan büyükşehir belediye başkanına sorsunlar. Belediye başkanlığı maaşıyla ev alamazsın. Ben 18 saat çalışan birisiyim. Mükellef sofralara oturmayan birisiyim. Benim hayat tarzım bu. Bu belediye başkanlığı maaşıyla bunlar ne alınabilir ne de ödenebilir.