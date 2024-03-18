AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu projeleri hakkında A Haber’de konuştu!

Aday olmadan önce de araştırma yaptırdım Eskişehir li dostlarımızın sıkıntıları neler diye orada da benzer sorunlar çıktı ve yüzde 70 belediye hizmetlerinden rahatsız hemşehrilerim. Trafik, ulaşım, su, yol ve sokak hayvanları genel sorunların başında geliyor. Biz Eskişehir'de yatırım yapmaya geliyoruz. Otopark yatırımları yapılamadı müteahhitlerden toplandı ama yapılamadı. Bütün sokaklarda görevliler var ve durduğu zaman 35 TL saatlik ücret alıyor ve bu olabilecek bir şey değil. Hem otoparkları yapmayıp hem de vatandaşa ceza verir gibi para alınması saçma. Hızlıca katlı otoparklarımızı inşa edeceğiz ve otopark parası gibi bir sorun kalmayacak.

Mevcut ekip liyakatli kadrolarını kaybetti. Mesela su, ESKİ'nin genel müdürünün suyla hiç alakası yok. Mevcut genel başkanın yakını olan bir arkadaşı oraya genel müdür olarak koydu. Belki memurlukta çok iyi ve dürüsttür kendisi ama mühendis olmayan su işini bilmeyen bir adamın oraya genel müdür olması çok yanlış.

30 Büyükşehir'de olan ama Eskişehir'de olmayan bir durum söz konusu oda bizim mezbahamızın olmaması. 30 Büyükşehir içerisinde mezbahası olmayan tek şehir biziz. Bu hayvancılık ile ilgili çok büyük sıkıntı var ve yediğimiz etin helal mi haram mı ya da hastalık mı değil mi diye kontrol edilmiyor. Zamanında mezbaha olan yer yıkıldı ve yerine çiğbörek salonu açıldı onun yanında da at ahırı var.