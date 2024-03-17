PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri... Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsünün yan yatmasıyla meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 07:28 Güncelleme 17 Mart 2024, 07:28
Son dakika: Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yaralı var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Edinilen bilgiye göre kaza Vangölü Turizm firmasına ait Zekayi B. yönetimindeki 34 YK 0496 plakalı otobüsün Ankara'dan yola çıktığı ve Van'a seyir halindeyken Kırşehir' in Mucur ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Kazada, sürücüyle birlikte 15 kişi hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili karayolu üzerinde polis güvenlik tedbirleri alarak trafik kontrollü şekilde verildi.

Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Beslediği trol yine patlattı! İşte CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesi ile finanse ettiği ’Rant Ağı’ | Murat Kurum metro yalanlarını yüzüne vurdu
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak
Manisa Belediyesi
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
Dolandırıcıların yeni kapısı: GES! Ramazan geldi şimdi de umre ile dolandırıyorlar! EPDK’dan uyarı
PRİM GÜNÜ 7.200’E DÜŞECEK | Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik! EYT’liler de yararlanacak mı?
Terör seviciliği de sapkınlık da bunlarda! CHP’li Özel ve İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde tepki geçen LGBT pankartı
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar geliyor | 17 Mart 2024 hava durumu
Dolmabahçe’de olay var | Beşiktaş kendi evinde Antalyaspor’a boyun eğdi! Son anlar geceye damga vurdu
Galatasaray’ın eldiveni Fernando Muslera için bütçe hazırlığı! O takımdan resmi teklif an meselesi
Algı belediyeciliği tam gaz! İmamoğlu’nun açılış töreni düzenlediği Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının inşaatının bitmediği ortaya çıktı
DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş’a Heybeliada’da terör örgütü PKK tepkisi: Allah onların acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kur’an terazisine koyun
Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak
SON DAKİKA