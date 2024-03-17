Türkiye, yerel idarecilerini belirlemek için günler sonra sandık başına gidiyor. Bu süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor.



Bu kapsamda Erdoğan'ın son durağı Konya oldu.

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Başkan Erdoğan'ın açıkamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Konya vefanın şehridir. Buraya her gelişimde sizlerle büyük bir vefa ve dostluk kucaklaşması yaşıyorum. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Hep Konya ile birlikte yol yürüdük. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasının da Konya ile birlikte gerçekleştireceğiz.

Şimdi emniyetten sordurdum meydanda ne kadar katılım var diye. Yollar hariç evet 110 bin kişi burada. Sizler bu duruşunuzla meselenin sadece seçim ve sandık değil, kutlu bir davayı yüceltmek olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz.

Konya'nın 31 Mart'ta da rekor bir oyla belediyecilikte tarih yazacağını ve sancağı da en yükseğe çıkaracağını inanıyorum. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır. Şehirler içinde emsali bulunmayan Konya'ya milli iradeye sahip çıkma konusunda emsalsiz olmak yakışır. Unutmayınız Konya sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Nice şehirlere şahlık yapmıştır Konya. Sadece kendisi kalkınmakla gelişmekle kalmadı herkese faydası dokundu.

Son deprem felaketinde de gördük ki Konya tüm mazlumlara gönüllerini açtı. Konya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine çok sayıda destekte bulundu.



CHP DEM İLE İTTİFAK HALİNDE



Başkan Erdoğan: Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Kandil'in işareti ile hareket ediyorlar



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