Çiftçilerin refahı artacak! Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ tarım ve hayvancılık projelerini tanıttı

'KESTANE ÜRETİCİLERİ İÇİN AYRI BİR SOĞUK HAVA DEPOSU İNŞA EDECEĞİZ'
Kırsal bölgelerde soğuk hava depoları kuracağını söyleyen Dağ, "Beydağ'da özellikle kestane üreticilerimiz için ayrı bir soğuk hava deposu inşa edeceğiz. Şehrimizden yolu geçen herkese ulaşması için yol üstü tarım pazarları projemizi hayata geçireceğiz. Direkt satışın sağlayacağı ekonomik avantajlarla, aracıları ortadan kaldırarak üreticilerimizin daha fazla kazanç elde etmelerine olanak tanıyacağız. Bu pazarlar sayesinde İzmir tarımının tanıtımını da sağlamış olacağız. Ürünlerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri görebilmesi için, ürünlerinizin marka değerini daha fazla arttırmak, daha uzun süre taze kalmasını sağlamak ve lojistik maliyetlerini düşürmek için modern paketleme tesisleri kuracağız. Kadın kooperatiflerimizin ürünlerini işleyip, depolayacak tesislerimizi özellikle hayata geçireceğiz" dedi.
'KÖY KONAKLARINI, İLÇE BELEDİYELERİMİZLE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'
İzmir merkezine uzak olan ilçe ve köylere toplu taşıma seferleri düzenleyecek ve bu seferlerin sayılarını arttıracağını aktaran Dağ, "Aynı zamanda mahallelerimizdeki otobüs duraklarını modernize edeceğiz. Köylerimizin güvenliğini üst seviyeye çıkarmak adına MOBESE kameraları sistemini hayata geçireceğiz. Mahallelerimizde yaşayanların bir araya gelip etkinlikler düzenleyebileceği köy konaklarını, ilçe belediyelerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.
'GENÇLER İÇİN KÜLTÜR SANAT TURLARI DÜZENLEYECEĞİZ'
İlaçlama çalışmalarına ağırlık vereceklerini aktaran Dağ, "Sağlığımıza zarar veren sinek, haşere, kene gibi zararlı organizmaları kontrol altında tutacak, bunlardan bulaşabilecek salgın hastalıkları engelleyeceğiz" diye konuştu.
Mahallelere, ilçe belediyeleriyle çocuk parkları yapacaklarını da kaydeden Dağ, gençleri kültür ve sanatla buluşturmak, onlara ilham vermeyi sağlamak; kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kırsal bölgelerimizden merkeze ve diğer illere, bunun yanında merkezden kırsal bölgelere kültür sanat turları düzenleyeceklerini kaydetti.
Büyükşehir belediye bürokratları ve ilgili kamu kurumlarının müdürleriyle birlikte ilçelere ve mahallelere sık sık geleceğini belirten Dağ, "Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm mahalle bağlantı yollarımızı sıcak asfalt yapacağız. İhtiyaç duyulan yeni yolların yapımını gerçekleştireceğiz. Mahalle bağlantı ve arazi yollarımıza 5 yılda 25 milyon metrekare bakım ve onarımı sağlayacağız. Kırsaldaki üretim yollarımızın yani tarla içi yolların sorunlarını gidermek için var gücümüzle çalışacağız. Kırsal ilçelerimizde özel aile mezarlıkları için alınan afaki ücretleri kaldıracağız. Bölgemizde ağaçlandırma faaliyetlerine önem vereceğiz. Vasfını yitirmiş orman arazilerini ağaçlandırarak hemşerilerimize emanet edeceğiz" ifadesine yer verdi.
'SU ABONELİK FİYATLARINDA YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULAYACAĞIZ'
Şu anda 25 bin lira gibi bir bedeli olan su abonelik fiyatlarında göreve gelir gelmez indirime gideceğini belirten Dağ, "İlk abonelik fiyatında tam yüzde 50 indirim uygulayacağız. İzmir'in en uç noktasında da sağlıklı suya erişilebilmesi için altyapı yenileme çalışmalarımızı ihtiyacı olan mahallelerde hayata geçireceğiz. Sulama birliklerimizin ve kooperatiflerimizin kuracakları güneş enerjisi projelerini büyükşehir olarak destekleyeceğiz. Bu sayede üreticilerin daha ucuz suya ulaşmalarını sağlayacağız. Devlet Su İşleri (DSİ) ile birlikte dere ıslahlarını yapacak, yağmur baskınlarında tarım alanlarımızın zarar görmesini, üreticilerimizin kayba uğramasını önleyeceğiz. DSİ'yle birlikte modern sulama sistemlerine geçiş yapacağız. Tarla sulama suyu projelerini ihtiyaç olan bölgelerde hayata geçireceğiz. Damla sulama için hortum ve ekipman desteklerinde bulunacağız. Jeotermal kaynaklarımızı gün yüzüne çıkarıp, bu alanlarda tarıma dayalı ihtisas organizeler kurulmasına öncülük edeceğiz. Organize seracılık bölgelerimizin sayısının artmasını sağlayacağız. İhtiyaç olan bölgelerde Tarımsal ve hayvan sulama göletleri yapacağız. Su israfımızı minimuma indireceğiz. Yine aynı şekilde ihtiyaç olan bölgelerimize rampa ve kantar sistemlerini kuracağız" dedi.
'ÜCRETSİZ GÖZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNACAĞIZ'
Dağ aynıca, merkeze ve ilçelere uzak köylere Mobil Diş ve Göz Sağlığı TIR'ları göndererek ücretsiz göz ve diş sağlığı hizmeti ve buralarda yaşayan gençler için sınava hazırlık online etüt desteği sunacaklarını da kaydetti.
Lansmana katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, teşekkürlerini sunarak, adaylara başarılar diledi.