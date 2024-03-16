Çiftçilerin refahı artacak! Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ tarım ve hayvancılık projelerini tanıttı



'LİSANSLI DEPOLARIN SAYISININ ARTMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Başta hububat olmak üzere tüm ürünler için lisanslı depoların sayısının artmasını sağlayacaklarını belirten Dağ, Şöyle devam etti: "İzmir'imizin benzersiz lezzetlerini, yöresel ürünlerimizi korumak ve tanıtmak adına, coğrafi işaretleme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Yöresel ürünlerimizin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını yaparak, İzmir'imizin zengin tarımsal çeşitliliğini ve kültürel mirasını daha da değerli kılacağız. Çiçeklerimizin ve diğer tarımsal ürünlerimizin uluslararası piyasalarda pazar değerinin artması için gerekli belgeleme ve sertifikasyon çalışmalarına katkı sunacağız. Ayrıca elektronik ürün sertifikası ile zeytinyağımızın, uluslararası piyasalarda kabul görmesi için gerekli adımları hızlıca atacağız. Kurutma tesislerimizin sayısını artıracağız. Böylelikle meyve ve sebzelerimizin modern kurutma tesislerinde kurutulup paketlenmesi yoluyla üreticimizin daha çok kazanç elde etmesini sağlayacağız."



'BÖLGEYE MODERN BİR 'HAYVAN PAZARI' KAZANDIRACAĞIZ'

Büyükbaş hayvancılıkta İzmir'in Türkiye'de en önde gelen illerinden birisi olduğunu aktaran Dağ, "Şehrimizde 800 bine yakın büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Büyükbaş hayvancılığının yanı sıra, arıcılık, kümes hayvancılığı ve su ürünleri gibi birçok hayvancılık faaliyetiyle ülkemizde ve bölgemizde önemli bir merkez konumundadır. İzmir'imizde, 1 milyona yakın küçükbaş, 20 milyonun üzerinde kümes hayvanı ve 250 bin civarı kovan bulunmaktadır. Bölgemize modern bir 'Hayvan Pazarı' kazandıracağız. Fiziki imkanlarıyla rahat ve sağlıklı bir ortam sunacağız. İnşallah göreve geldiğimizde tam donanımlı bir mezbahayı Bayındır'a ve bölgemize kazandıracağız. Küçük işletme ve üreticilerimiz için 'Hayvan Çadırı' ve yem depolama için branda desteği sağlayacağız. Ayrıca dağ köylerimizde küçükbaş hayvan sayısının artırılması için çeşitli projelerimiz olacak. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve yumurta üretiminde önemli bir potansiyele sahip olan Torbalı'yı ve bölgemizi bu alanda önemli bir merkez haline getireceğiz" dedi.



'SÜT TOPLAMA MERKEZLERİNİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ'

Sütün toplanmasından tüketiciye ulaşmasına kadar olan aşamalarda kooperatifler ve birlikler üzerinden üreticinin durumlarını sürekli olarak takip edeceklerini dile getiren Dağ, "Odalarımız ve kooperatiflerimizle birlikte hareket ederek süt toplama merkezlerinin sayısını artıracağız. Soğuk süt depolama tesislerinin sayısını artıracağız. Böylelikle sütün işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini daha sistemli ve verimli hale getireceğiz. Süt sağımı için gerekli hijyen setlerini, daldırma kaplarından biberonuna kadar ücretsiz bir şekilde küçük işletmelerimize temin edeceğiz. İZTARIM Süt İşleme Fabrikası'nın 88 bin 400 litre olan kapasitesinin verimli bir şekilde kullanımını sağlayacağız. Böylelikle hem istihdam noktasında pozitif etki oluşturacak hem de İzmir'in ürünlerini daha görünür hale getireceğiz ve marka değerlerini artıracağız" diye konuştu.



'ARILI KOVAN VE EKİPMAN DESTEKLERİMİZ OLACAK'

Küçük işletmelerin ve üreticilerin buzağı ve kuzu kayıplarının önüne geçilmesi için gebe hayvanların doğum öncesi aşılanmasını sağlayacaklarını belirten Dağ, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılacak tüm aşılamaların 'el emeği ücretini' karşılayacağız. Bölgemizde arıcılık faaliyetlerinin çok yaygın olduğunu biliyoruz. Bu alandaki gelişimi artırmak için bal ormanlarımızın sayısını arttıracağız. Üreticimize arılı kovan ve ekipman desteklerimiz olacak. Kooperatiflerimiz ve birliklerimizle sözleşmeli üretim yapacak, alım garantisi vereceğiz. Bu bölgenin balını bir marka haline getireceğiz. Üreticilerimizin kovanlarından çıkan balları sosyal marketlerimiz ve esnaflarımız aracılığıyla hemşerilerimizle buluşturacağız" dedi.



"Hayvancılıkla iştigal eden, rızkını bu yolla çıkaran vatandaşlarımızın su kullanımında indirim yapacağız" diyen Dağ, "Bunun yanında bakanlık TÜRKVET sisteminde kaydı olan hayvancılık işletmelerinin su tarifelerinde özel indirimler gerçekleştireceğiz. Hayvan içme suyu tesisleri yapacağız. Membran ve kil kaplamalı hayvan içme suyu göletleri oluşturacağız.İhtiyaç olan bölgelerimizde beton ve saç sıvatlar yapacağız. Meralarımızın ıslah edilmesini sağlayacağız. Böylelikle üreticilerimizin maliyetlerini düşürmüş olacağız" dedi.