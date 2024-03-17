Son dakika: Van’da kaçakçılık operasyonu! 88 kilogram külçe altın ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Van'da Altın Kaçakçılığına yönelik düzenlenen "AYAR-2" operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 8️⃣8️⃣ Kg Yabancı Menşeli Kaçak Külçe Altın ele geçirildi❗️

❌Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 2️⃣1️⃣5️⃣ Milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu❗️

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız❗️

❌ Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde;

📌 Her biri 1 kg ağırlığında olan 24 AYAR 8️⃣8️⃣ adet kaçak altın ele geçirildi.

📌Operasyonda 1️⃣ şüpheli yakalandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle