Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım müjdesi | Suya da indirim geliyor

Altınok, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, önceden gecekondu tarzı yerleşmenin yoğun bulunduğu Keçiören'in çalışmalar sonucu şu anki durumuna getirildiğini anlattı.





Keçiören'de 18 Mart'ta Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacaklarını aktaran Altınok, başkentin altyapı ve ulaşım sorunları bulunduğunu, en önemli meselelerinden birinin de kanal problemi olduğunu dile getirdi.