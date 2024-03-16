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Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım müjdesi | Suya da indirim geliyor

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören'deki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Peş peşe müjdeleri duyuran Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız." dedi.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 18:03 Güncelleme 16 Mart 2024, 18:34
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım müjdesi | Suya da indirim geliyor

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız." dedi.



Altınok, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, önceden gecekondu tarzı yerleşmenin yoğun bulunduğu Keçiören'in çalışmalar sonucu şu anki durumuna getirildiğini anlattı.

Turgut Altınok'tan 'emeklilere' müjde!



Keçiören'de 18 Mart'ta Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacaklarını aktaran Altınok, başkentin altyapı ve ulaşım sorunları bulunduğunu, en önemli meselelerinden birinin de kanal problemi olduğunu dile getirdi.

Ankara'da su fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız." diye konuştu.



Seçilmesi halinde üniversite öğrencilerinin de toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabileceğini dile getiren Altınok, "Ayrıca elektrikli otobüsler alacağız, EGO'nun giderlerini üçte bire düşüreceğiz. Belediye zarar etmeyecek, kar edecek." ifadelerini kullandı.

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