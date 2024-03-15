Başkan Erdoğan’dan şehit Uzman Çavuş Ercan Güven’in ailesine başsağlığı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü noktada iş makinesi kullanırken şehit olan Uzman Çavuş Güven'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
ŞEHİT GÜVEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü üs bölgesindeki şantiyede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'a uğurlandı.
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Çıldır Havalimanı'na indirilen 36 yaşındaki Güven'in cenazesi, şehidin eşi Cansu, annesi Hatice, babası Yusuf Niyazi Güven, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve askeri erkan tarafından karşılandı.
Cansu Güven, "Çocuğumun bayramlığını almıştın" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Girne Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camisine getirildi.
Şehidin naaşı, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.
3. Ana Jet Üssü'nde düşen askeri eğitim uçağının pilotu kurtulmuş, uçağın düştüğü noktada iş makinesi kullanan bir askeri personel şehit olmuş, bir askeri personel yaralanmıştı.