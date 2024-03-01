Otopark projesinde skandal! Esnaf 13 aydır mağdur! Sözünü tutmayan CHP’li İBB seçim sonuçlarını bekliyor





Burasının insansız mekanik bir otopark yapılacağını 15-20 metre aşağıya inileceğini üst tarafının ise yaşam olanı ve bir meydan olarak düzenleneceğini söyledi. Fakat esnaflar yıkım süresinin uzaması ve alanın atıl durumda bırakılmasının kendileri için olumsuz maddi zarara yol açacağını işin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Yıkım sırasında başkan İmamoğlu ile yaptığım görüşmede yapım sırasında esnaf olarak işgaliye ücreti alınmaması, reklam ve ilan ücretlerinde indirim talebinde bulunduk.



Konuyu konuşacağını söyledi fakat geri dönüş olmadı. Kazı çalışması başlatılıp birkaç bölge kazıldığında deniz suyunun çıkması sonrasında tekrar kapatıldı. Bize zemin etüdünde sorun olduğunu bölgenin deniz seviyesi altında kaldığını bu nedenle inşaatın durduğunu belirttiler. 20 gün önce mühendis bir arkadaşa sorduğumuzda bizim esnaf olarak sıkıntılarımızın her geçen gün arttığını söyledik. Otopark yapılmasa dahi bir çevre düzenlemesi ile park alanı yapılması gerektiğini aktardık.





Bir hafta önce CİMER'e de bu çalışmaların tamamlanması ile ilgili şikayette bulundum. Olumlu bir cevap bekliyoruz. 35 esnafımız aynı durumda yıkım öncesi çok canlı bir bölgeydi. Bu yıkım yapılmadan önce hiç mi zemin etüt çalışması yapılmadı yıkımdan sonra mı olay fark edildi. Çevre esnaf mağdur edilerek turizme büyük darbe vuruldu. Bu hizmet değil hizmeti engelleyip esnafı mağdur etmektir. İşyerimize gelen müşterilerin ve turistlerin camdan baktıklarında boş ve atıl bir araziyi görmeleri bizi olumsuz etkiliyor ve İstanbul'un bu önemli merkezi noktasına zarar veriyor.



Önceden turist müşterilerimin otelimizle ilgili puanlamaları çok iyi durumdayken bu yıkımdan sonra yüzde 20 puan kaybına uğradık. İstanbul'da en iyi 20 otel arasında 17. sıradayken bu inşaat yüzünden alınan kötü yorumlar nedeniyle 113'ncü sıralara geriledik. Bu da bizim çok kötü bir vizyon ve misafir kaybına neden oldu. İBB'nin esnafını bu duruma düşürmesi doğru değildir" dedi.

SEÇİM SONUÇLARI BEKLENİYOR

Katlı otoparkın yıkımının hemen yanında daha önce eski Gümrük binası olarak kullanılan tarihi 5 katlı binanın Ferit Şahenk grubu tarafından satın alınıp The Peninsula isimli otel olarak Galataport projesi içinde yer alıyor. İBB ve Otel yönetimi tarafından bir anlaşma olduğunu duyduk.

Anlaşmaya göre Otelin yıkılan katlı otoparkın yerine zemin insansız otopark yapılacağı ve 700 araçlık kapasiyete sahip olarak firma tarafından yaptırılıp İBB'ye teslim edileceği anlaşması yapıldığı belirtildi. Fakat zemin etütlerinin olumsuz çıkması nedeniyle kazı alanlarında su çıkmasının projeyi durdurduğu firma ile İBB'nin mahkemelik durumunda olduğu ve o yüzden çalışmaların durdurulup seçim sonuçlarının beklendiği kaydedildi.



OTOPARK YIKILDIKTAN SONRA 13 AYDIR BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKILMADI ESNAFI PERİŞAN ETTİLER

Metin Özkan, "45 yıllık esnafım İBB'den Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet bey katlı otoparkın yıkımından önce bize gelerek esnaflarla toplantı yaptı. 150 kişiydik. Mekanımızda da toplantı yaptık. Projeyi anlatıp esnafı mağdur etmeyeceğini söyledi. 2023 yılının Eylül ayında İstanbul'un ilk yüksek otoparkı olan Karaköy otoparkını yıkıp yerine zeminaltı otopark ile üzerine de yeşil alan yapılacağı söylendi. Yıkım üç ay sürdü.