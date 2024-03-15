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2024 bayram tatili takvimi! Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı yaklaşıyor, aileler ve sevdiklerle geçirilecek manevi dolu günlerin müjdecisi olarak karşımızda. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin süresi merak konusu. Ramazan Bayramı, hem dini hem de sosyal açıdan büyük önem taşıyan bir zaman dilimi olarak her yıl coşkuyla kutlanır. Bu özel günler, birçok kişi için aile ve dostlarla buluşma, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi anlamına gelmektedir. Peki, bu yıl bayram tatili ne kadar sürecek?

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 08:55 Güncelleme 15 Mart 2024, 08:55
2024 bayram tatili takvimi! Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün?

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Ramazan Bayramı, ailelerin bir araya gelerek sevgi dolu anlar yaşayacağı özel bir zaman dilimi olarak önümüzde duruyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte merak edilenler...

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

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